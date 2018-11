Volver a Ecuador. Volver a Casa... es lo que siento cuando se aproxima el final de noviembre. El viaje anual que se ha convertido casi en un ritual sagrado para mí. Ya pierdo la cuenta de los años. No he fallado. Las Fiestas de Quito son también mis fiestas, aunque, el periodo Correa, de ingrata recordación para muchos, acabó con la esencia de ellas que eran las corridas de toros. Iñaquito ostentó por muchos años el título de la mejor Plaza de América. La Feria de Jesús del Gran Poder, ¡Qué Poder!

Todas las festividades giraban en torno a la tauromaquia. Quito más español y taurino que Sevilla, Granada, Córdoba. Tablaos flamencos en los hoteles y en los restaurantes, acompañados eso sí del eterno y mágico Chullita Quiteño, himno de las Fiestas.



Recuerdo con nostalgia la vida y la energía del Hotel Quito, para mí el más lindo del mundo, porque su vista a los nevados y a ese valle de los Chillos no tiene precio. La Serenata... los vendedores de sombreros, ponchos y mantillas en su entrada. El “Techo del Mundo” con sus tablaos sevillanos, sus paellas, su sangría... esa majestad del Cayambe a lo lejos, desde los ventanales. Las multitudes que rodeaban la Plaza, donde se vendían llapingachos, fritadas, manzanilla, empanaditas de morocho, artesanías, esa alegría contagiosa.... unión y hermandad entre aficionados, vendedores, ciudadanos y extranjeros...Todos reunidos al llamado del toro... Días sagrados, inolvidables y repletos de alegría.



Nada que ver con las Fiestas actuales. Cuántos campesinos y artesanos se quedaron sin empleo. Cuantos restaurantes cerraron sus puertas .Triste pero cierto. Ese gobierno acabó con las ganancias de cientos de personas que esperaban con ansia la llegada de La Feria para mejorar sus entradas...



Ahora Latacunga se ha convertido en El epicentro taurino. Placita llena de magia, donde he visto la más memorable faena de Morante de la Puebla y la entrega de Ponce, siempre frío y perfecto. En pocos días veremos a El Juli en solitario con cuatro toros. Y a Manzanares y Fandi. Qué privilegio. Gracias al tesón de José Luis Cobo, que no ha dejado morir la afición. En la Belmonte también nos emocionaremos con El Festival nocturno y sagrado...



Me pregunto si el actual presidente Lenin Moreno podría devolverle a San Francisco de Quito su Feria del Jesús del Gran Poder. Resucitar Iñaquito. Esa Plaza preciosa donde se congregaba la alegría, la magia la música, las ventas y se daban cita los mejores lidiadores del escalafón taurino. Es una sugerencia respetuosa. Puede hacerlo, si quiere .Él sabe muy bien lo que sucedió entre telones .No es necesario recordárselo. Pero ahora es quien está al mando y tiene el timonel. Devolver la alegría no cuesta nada. Y Quito se lo agradecerá.



Mientras tanto, empaco mi maleta rumbo a Quito, San Agustin de Callo, Latacunga, Papallacta y Cayambe. Regreso... ¡Qué ilusión!