Alerta por el bosque protector

“Contrario al pensamiento antropocéntrico, no somos los humanos quienes cuidamos el bosque, es el bosque el que cuida de nosotros, como se demostró el lunes”.

Luego del aluvión vivido en Quito el lunes y las insatisfactorias respuestas del Cabildo, que parecen querer cancelar –aún antes de empezar– el debate sobre el manejo del bosque protector del Pichincha, se deben poner sobre la mesa preguntas que requieren de respuestas serias de los funcionarios públicos y de la participación de los habitantes para encontrar soluciones.



Primero, el gerente de la Empresa Pública de AguaPotable asegura que la causa del aluvión fue la lluvia, lo cual es una obviedad que encubre la verdadera cuestión: ¿cuál ha sido el manejo municipal de quebradas y laderas desde 2019, año en que el aluvión del Pinar Alto debió poner en alerta al Cabildo?



Luego, el Alcalde declara que en ningún caso el desbordamiento se debe a la deforestación, afirmación que nuevamente parece ir dirigida a cerrar una discusión indispensable: ¿cómo gestiona el Municipio el bosque protector del Pichincha? Bosque protector que no es un lujo sino un seguro de vida para los habitantes de la ciudad, desde siempre vulnerable a deslizamientos, aluviones y sismos.



Además, el Concejo Municipal debe explicarnos por qué se aprobaron proyectos inmobiliarios dentro del bosque protector, anteponiendo intereses privados al bien público. Los muertos que contamos por decenas, los heridos, los desaparecidos, la destrucción, el dolor y el caos imponen al Municipio actuar con decencia y a los quiteños exigir un monitoreo permanente del bosque protector, mediante una zonificación cartográfica con bases técnicas, científicas y legales, que garanticen que el bosque nos proteja; porque contrario al pensamiento antropocéntrico, no somos los humanos quienes cuidamos el bosque, es el bosque el que cuida de nosotros, como quedó demostrado el lunes.



Y no se trata señores de si calzan zapatos rojos o visten camisetas verdes, el bienestar comunitario está por encima de esas pequeñas miserias humanas, insignificantes ante la pérdida de nuestro hábitat.