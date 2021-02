“La Dianita no dio la talla” revelaba hace unos días Andrés Vallejo, refiriéndose a un comentario que le hiciera J C Trujillo respecto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El problema no es la talla de la Dianita, sino los conflictos que la funcionaria le ha generado al país con su accionar incompetente y eventualmente sesgado en favor de un grupo político. El extraño comportamiento va desde el nombramiento de altos funcionarios con antecedentes penales y claro activismo político hasta la entrega en usufructo de las delegaciones provinciales a algunos vocales del Consejo, pasando por el empecinamiento de aislar a la minoría y adoptar decisiones fundamentales con los tres votos menos calificados. Y, además, inscribir candidaturas según el marchante y sus influencias, permitir groseras compras o alquileres de partidos y grupos políticos y terminar con un espectáculo propio de la prensa del corazón, con sobres sellados que contenían los resultados del conteo rápido organizado por propio CNE. El virtual empate dio origen a un enfrentamiento entre el segundo y tercer candidato a la Presidencia, amenazas de marchas indígenas sobre Quito y todo el país convulsionado por la lamentable incapacidad del CNE para conducir con la confiabilidad indispensable las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas provinciales y nacionales y los becados del Parlamento Andino.

Los violentos Vargas e Iza, que en su momento cuestionaron la candidatura de Pérez, se subieron a la camioneta del triunfo cuando encontraron que había logrado más del 19% de los votos, y, con su conocido atolondramiento, han encabezado las marchas indígenas y las amenazas de invadir Quito si no se designa a Pérez para enfrentar al candidato de Correa. Vale recordar que Vargas fue quien en octubre de 2019 sembró el pánico en la capital cuando anunció a voz en cuello que había ordenado el cierre de los pozos petroleros y llamó a la Fuerzas Armadas a “retirar el apoyo a ese patojo de m” en claro intento de propiciar un golpe de Estado que era buscado por el correísmo para desembocar en una Asamblea Constituyente de plenos poderes que dejaría sin efecto los juicios y las condenas firmes que tienen al ex presidente y ex ministros prófugos, y al ex vicepresidente y medio gabinete en la cárcel por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.



Pero Vargas sigue tan campante y se burla de jueces y fiscales al negarse a declarar por no entender el idioma castellano, que lo maneja con gran soltura cuando se trata de azuzar a la invasión de Quito.



Así, en medio de la pandemia, un país convulsionado, dividido, desorganizado y amedrentado, irá a las urnas el 11 de abril para elegir a quien gobierne el Ecuador por 4 años, o por 25 o 50 años, como ha prometido el pupilo en una de sus incontinencias verbales.