El Presidente Moreno vetó la ley anticorrupción aprobada por la Asamblea; se le objeta un presunto sesgo protector de altos funcionarios que se asocian con subalternos o allegados que ponen las firmas, abren las cuentas, y son testaferros. A su vez, envía otro proyecto en que se privilegia las denuncias y delaciones. Moreno Garcés apela a los ciudadanos a sumarse a una cruzada anticorrupción, y adhiere al país a la Alianza de Gobierno Abierto.

Nos rezagamos en la lucha contra la corrupción. Las delaciones y sentencias vienen de afuera. El caso del lavado de coimas a funcionarios de Petroecuador pagadas por GalileoEnergy se ventila en Miami y ya hay un confeso. También en Miami culminó un arbitraje por el caso Caminosca, pero en el país no avanza el juicio penal. El caso Odebrecht se desenvolvió en Brasilia y Washington.



En Argentina, descubren cuadernos, libretas y apuntes reveladores. Un contratista delató que el modus operandi era que los contratistas compraban los pliegos, se reunían para ponerse de acuerdo quien sería el ganador, y el anticipo a recibir era lo entregado como coima; dio nombres. Aparecieron los cuadernos de un chofer con el detalle de las entregas de bolsas de dólares a Kirchner, quien no aceptaba pesos. Un financista, hoy preso, entregó un detalle de todas las obras y coimas, confesó que desde 2005 a 2010 recaudó más de USD 30 millones, y que Cristina Kirchner “controlaba a qué empresas se les pagaba y a cuáles no”.



La influente legisladora Elisa Carrió fulmina que “Cristina Kirchner va a estar presa”.



En el más reciente índice de Transparencia Internacional, Argentina aparece en el puesto 85 entre 180 países, mejor que Perú, Brasil y Colombia que empatan en el 96. Luego vienen Ecuador en 117, Paraguay 135 y Venezuela 169. En Venezuela, los corruptos siguen en el poder, pero se conoce de muchos que se llevaron dinero y dónde lo tienen. En España, El País ha hecho un seguimiento; detalla inmuebles de lujo adquiridos por exfuncionarios y contratistas venezolanos que han fijado residencia en Madrid y calcula que llevaron a España sobre 160 millones de euros. En Brasil, hay un destape y el popular expresidente Lula está preso. Colombia, el 26 de agosto, celebró la primera consulta popular de su historia, con siete preguntas anticorrupción. El voto fue abrumadoramente favorable pero por la abstención ninguna pregunta alcanzó los 12 millones de votos para entrar en vigencia.



El Gobierno nacional anunció que en 90 días tendrá informes de compañías especializadas respecto a la ruta del dinero mal habido en las contrataciones públicas. Mientras tanto, las denuncias y las evidencias se apilan en la Fiscalía y Contraloría.



¿Se armó o no un esquema dentro del Estado para maximizar la corrupción?

La ciudadanía espera una respuesta.