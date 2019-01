Cuando la realidad no alcanza a lo deseado y no se quiere perder el optimismo se apela a la expresión “menos es nada”. Las reformas a la Ley de Comunicación han dado un paso adicional con el veto parcial dictado por el Ejecutivo. Lo más importante del proyecto de reformas es la eliminación de la Superintendencia de Comunicación que era un tribunal especial para vigilar, sancionar y amedrentar a los medios de comunicación y a los periodistas. Para los medios de comunicación es también importante la octava transitoria que clarifica el uso de las frecuencias. El texto que regresa a la Asamblea Nacional para su aprobación definitiva, dice que los medios que tenían asignada una frecuencia antes de la aprobación de la Ley de Comunicación, que sigan nomás haciendo uso de la frecuencia, y los casos que estaban en revisión por parte de Arcotel, que sigan nomás en revisión.



Las reformas dan un paso en la dirección correcta que es recuperar la libertad de expresión que nos arrebató el caudillo de la revolución ciudadana. Un paso en esa dirección puesto que no llegaremos todavía a los estándares internacionales sobre este derecho fundamental, aunque la Asamblea Nacional se allanara al veto parcial del Ejecutivo. Todavía quedan dos problemas que han sido soslayados. El primero es el artículo 18 de la Constitución que establece condicionamientos previos por parte del Estado, al decir que la información debe ser veraz, verificada, contextualizada, plural. La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión considera que son incompatibles con la libertad de expresión.



El otro problema es la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, que según los estándares internacionales “constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión”. El temor al espíritu sindicalista de un sector del periodismo ha obligado a los políticos a soslayar este tema.



El veto del Ejecutivo y la eventual aprobación por parte de la Asamblea, dejan por fuera el tema de la calificación de la información como servicio público. Esta declaratoria introducida, primero en la Ley de Comunicación y después, mediante enmienda, en la Constitución, le otorga a Estado “facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente”. La Comisión parlamentaria que tramitó las reformas anunció públicamente que se había eliminado esa calificación pero, curiosamente, reapareció en la versión que aprobó el pleno de la Asamblea. El Ejecutivo ha tenido que enviar otro proyecto de Reforma a la Ley de Comunicación para corregir esta anomalía pues no podía hacer uso del veto para introducir un tema no discutido en la Asamblea.



La Corte Constitucional que argumentó favorablemente sobre esta peregrina declaratoria de la información como servicio público, cuando el caudillo introdujo en la Ley, dio de baja después del texto constitucional aprobado en Consulta Popular.