¡En el siglo XX nació la sociedad del ocio! Pero fueron los espartanos hace varios siglos quienes crearon las olimpiadas, los juegos más emblemáticos de la historia sobre la base del principio: “Si quieres la paz prepárate para la guerra”. Para ello había que vencer dificultades, e intentar ser “más rápido, más alto, más fuerte” (Citius, altius, fortiusalto).

Se recuerda también el adagio antiguo “mente sana en cuerpo sano”, que forma parte del ser y modo de ser de los pueblos, porque fincaron en la cultura física un punto de inflexión para ser mejores ciudadanos.

En la modernidad, las olimpiadas se mantienen y otros deportes se han mundializado -como el fútbol-, gracias a los medios de comunicación, aunque signados bajo la égida del llamado profesionalismo que no es otra cosa que el mercado deportivo abanderado de nacionalismos.

Hoy en día se ha comprobado que el movimiento es parte fundamental de la salud, junto a una dieta adecuada y actividades de esparcimiento voluntario como la lectura, la música, la bicicleta y las artes. Las ciudades tienen ahora espacios donde los parques ofrecen oportunidades de recreación y descanso; las montañas -cercanas y lejanas- motivos para esforzarse para soñar en cumbres; y los lagos y mares, para intentar descubrir los horizontes.

Joan Huizinga en su obra “Homo ludens” – “El hombre que juega” – tenía razón cuando marcó la impronta de la reflexión más alta sobre el juego como arquetipo de la cultura, de las artes, la política, la economía y la religión, inclusive. Empero, los cambios planetarios que se observan en el siglo XXI, de la mano de las tecnologías, propician nuevos e inéditos escenarios y retos para el ejercicio del tiempo libre -invento americano-, y el ocio -patrocinado por los franceses-.

Se habla de una colonización del ocio porque los humanos estamos habitados -virtualmente- por herramientas y aplicaciones tecnológicas que nos deslumbran, a través de las cuatro pantallas: la televisión, el ordenador, el celular y el videojuego. ¿Tiempo libre enlatado? ¿Ocio pasivo?

La liberación de estos subterfugios no será fácil. Lo más razonable es convivir con ellos, y no dejarnos imponer patrones de manipulación silenciosa desde fuera. Nuestra estrategia es el discernimiento. En otros términos, hay que devolver al juego espontáneo y no lucrativo, su dignidad porque nos humaniza: recuperar el movimiento, la vida al aire libre y respirar aire puro (mientras se pueda).

Que la lectura, la música, el ejercicio, la meditación y la conversación sean buenos motivos para recrear nuestras mentes y corazones. Y que seamos colonizados por la salud y la vida. ¡Porque el ocio pasivo nos convierte en espectadores y nos esteriliza!