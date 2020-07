CNE: Entre pugnas y virus

Anegado está el campo como para soportar otras tormentas que lo enloden más. Como si el coronavirus no hubiese sido devastador.

En vísperas de la convocatoria oficial a las elecciones presidenciales la pugnacidad entre el Contralor y tres vocales del Consejo Nacional Electoral no es buena noticia.



El contralor Pablo Celi explica que la ley no le deja otro camino que hacer predeterminaciones en contra de los vocales de mayoría del CNE por su responsabilidad atinente a la vida política de 4 movimientos.



La verdad es que dichos movimientos ya participaron en una elección anterior sin merecer observaciones de esta naturaleza.



Pero todo esto llega cuando las relaciones entre los vocales del CNE han convertido la convivencia en ese escenario en un infierno con sus propios demonios y ángeles.



Ya el país ha mirado absorto los desacuerdos entre los vocales; esto no debiera seguir conspirando contra la transparencia en la marcha hacia los próximos comicios.



Pero siempre hay algo peor. En el caso del CNE no cabe ni de lejos aquella frase manida de que todo tiempo pasado fue mejor.



El tiempo pasado fue el poder vertical, con algunos vocales que parecían obedecer órdenes desde Carondelet y sin diversidad de pensamiento ni voz propia. Muñecos de un ventrílocuo perverso.



Mucho se denostó durante años la influencia de los partidos. En cualquier caso la diversidad de partidos es mejor que una función obediente de un poder vertical.



Ahora el entuerto hay que arreglarlo y hay que hacerlo antes de que se convoque a elecciones generales.



El Tribunal Contencioso Electoral, que ya falló en contra de aplazar el proceso electoral desechando los argumentos de la gran mayoría de partidos y movimientos nacionales, debe buscar una salida.



No sería una buena señal la remoción del Contralor a esta altura. Tampoco la idea de remover a los vocales de mayoría del CNE en víspera de la convocatoria a comicios.

Quizá un llamado del TCE a atemperar las aguas para evitar mayores tormentas sea una buena medida en este punto.



Toda esta tensión aflora cuando el país no sabe cómo salir del agobio y el dolor de esta pandemia y además con unas elecciones internas casi impracticables.



Con el virus amenazando todavía a la salud y a la vida, elegir candidatos casa adentro de las tiendas políticas no es cosa fácil.



Campañas, sin tarimas, sin puerta a puerta, sin dinero, con una docena de candidatos y con algunas novedades en distintos frentes políticos; la cuestión no será fácil.



La pregunta que cabe es cómo piensa un aspirante a la presidencia - precandidato o candidato proclamado - sacar al país de la crisis económica y social sin precedentes.



Para todo esto es menester que el CNE se apacigüe. Que las lanzas se vuelvan cañas. Que los vocales defiendan sus puntos de vista, vale, pero no hasta el límite de cargarse la credibilidad institucional tan importante a la hora de garantizar el respeto a la voluntad popular sin atenuantes.