Citas de los debates

Los debates en que intervinieron los candidatos a la Presidencia, tuvieron elevada audiencia. Hubo fraseología de campaña y múltiples ofertas, también propuestas serias y reflexiones valiosas.

La oferta de un candidato de obsequiar un mil dólares a un millón de familias en la primera semana de gobierno, de llegar a la Presidencia, tomando recursos del Banco Central, es de una audacia irresponsable. El Banco Central ya tiene un preocupante descalce, sus compromisos –al cierre del 2020- llegaron a USD 13.854 millones, y la Reserva Internacional alcanzó los USD 7.196 millones, es decir, sólo equivalía a un 52 %.

Semanas atrás, antes de endeudamientos recientes, que permitieron devolverle liquidez al Central, estuvo en alto riesgo la dolarización, por eso los gravísimos atrasos de pagos. ¿Vamos a ir al mismo riesgo, de que colapse la capacidad de pago del Ecuador y la dolarización?

El año 2007 que Correa llegó a la Presidencia, no podía tomar la liquidez del Central. Reformó la ley para quitarle las acciones del Banco del Pacífico, que el Central las había recibido por los créditos que le había dado al Pacífico antes que el Gobierno lo asuma, sin compensación alguna para el Central. Se endeudó irresponsablemente con las preventas de petróleo a empresas chinas, en condiciones humillantes. Luego, reformando la ley, se llevó la liquidez del Central, forzándole la compra de certificados de tesorería, los que después no pagó, sino que lo forzó a recibir acciones de la CFN, cuyo principal activo de acciones eran las del Pacífico. Las acciones se las sacaron gratis al Central y luego le exigieron cruzar más de USD 2 mil millones, por esas acciones.



Otro candidato, con ligereza, por agredir al candidato Lasso, dio a entender una supuesta responsabilidad del Banco Guayaquil en los perjuicios que sufrió el ISSPOL –Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional – porque, en ese Banco –igual que en otros – DECEVALE tiene cuenta sobre la que hay pagos y transferencias. DECEVALE es el único ente autorizado para hacer efectivas las transacciones que se realizan en las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil, por medio de papeles. Esa es su primera función: la compensación y liquidación entre los partícipes de una operación bursátil; y, segunda, es la desmaterialización de los títulos valores, que consiste en la anotación y registro electrónico en cuentas de los valores depositados. El Banco no ordena ni puede prohibir pagos o transferencias a DECEVALE ni a cliente alguno, si debe reportar lo que exige la Ley Si algún papel negociado en DECEVALE es cuestionable, nada tiene que hacer el Banco. Las entidades de control y la UAFE son las únicas con competencia para intervenir e impulsar sanciones.