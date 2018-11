Cirugías mayor y menor

eecheverria@elcomercio.org



La actuación judicial penal sobre hechos y conductas del ex presidente y vicepresidente, algunos ministros y funcionarios de la alta cúpula del Gobierno anterior; y los esfuerzos que se inician en la Asamblea Nacional para deshacerse de legisladores que no hacen honor a su misión, propicia un ambiente de esperanza de que la oferta de cirugía mayor hecha por el actual Jefe de Estado, comience a ser realidad.



Que el propósito se extienda a funcionarios medios y hasta aquellos de la base que aprovechan de su nombramiento para requerir, de manera ilegal, dinero de los ciudadanos.



Un lector de este Diario, Gastón Vaca Decimavilla, manifiesta que al cabo de años y más años de esperanzas fallidas … “el único cambio que veo es el de haberme convertido en viejo” Agrega: “Ya se han ido la niñez, la juventud… y también se sigue evaporando la riqueza del país hacia los bolsillos de nuevos truhanes, filibusteros que se pasean orondos con chequeras, palacios, pero sin honor”…



Faltan meses para la próxima contienda electoral, pero el fervor está ya presente. “24 organizaciones políticas buscan sobrevivir” (EL COMERCIO, 15 de septiembre de 2018)



Hay gran afán de conseguir posiciones para prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales así como vocalías de las juntas parroquiales.



¿Todos, o solo algunos, tendrán sincero propósito de servir a la colectividad sin caer en los hechos que hoy está operando la cirugía mayor?



La experiencia que ha dejado la década pasada es condenable. Concentrar lo mejor de la economía del Estado en “empresas públicas”, ha resultado un desastre no solo en cuanto a falta de efectividad sino, en muchos casos, para apropiación de dineros y bienes públicos. “19 obras icónicas, indagadas, retrasadas o con fallas”, informa EL COMERCIO el 8 de octubre de 2017. “CNT, turismo, Secom, salud y SNAP registran más contratos.- 20 entidades del Estado asignaron 82 millones para divulgar acciones o reforzar programas” (El Universo 1 de diciembre de 2015). ¿Cuál será el propósito principal de firmar contratos y más contratos? Todo fracaso en las empresas públicas lo atribuyen a “falla humana”.



Hoy persisten e insisten en que hay que reducir el tamaño de la burocracia. El ilustrado y valiente Ec. Eduardo Valencia, en un foro público … “dijo que el Estado paga al año USD 2.400 millones a 38.000 altos funcionarios, cuando el país no tiene 38.000 instituciones que necesiten ejecutivos que ganen más de USD 5.000”.



Está cercana la Navidad. Con la situación económica tan venida a menos que afecta a grandes sectores de ecuatorianos, será diferente y muy modesta. La clase media también sufre deterioro de sus ingresos y avanza lentamente, a la pobreza económica. Y es la clase más creadora de puestos de trabajo.