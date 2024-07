En un país altamente polarizado como el ecuatoriano, abrir una nueva vía política es una urgencia y es el espacio en el que debieran centrarse los potenciales aspirantes a ocupar cargos de elección popular. Esto no solo se refiere a las candidaturas a la Presidencia de la República, sino a las de asambleístas y, llegado el momento, de los gobiernos seccionales.

Esto implica construir una propuesta viable, que atienda a las necesidades del país, que muestre una ruta por donde transitar al corto, mediano y largo plazos. Significaría que quienes hacen o aspiran a hacer política se sienten en realidad a trabajar, a hacer lo que se supone, deben hacer y que es lo que nunca hacen.

No digo que no cumplan con el requisito legal de presentar su plan de trabajo (a veces incompleto, hecho al apuro, sin explicaciones de los cómo) al organismo competente. Eso lo hacen porque si no pueden ser descalificados de la contienda política. Sin embargo, sus estructuras -sean estas locales, provinciales o nacionales- una vez que ganan un espacio, salvan el requisito de tener un mínimo de votos, brillan por su ausencia. Y la situación es aún peor si no logran tener alguna representación. Vuelven todos a reaparecer a la siguiente elección, algunos en alianzas que no responden a ninguna lógica, salvo la conveniencia de la posibilidad de lograr algún espacio a través de un apoyo a quien perciben como fórmula ganadora, aunque luego se rasguen las vestiduras criticando a quien fue su socio.

Lo escrito hasta aquí no es nuevo ni desconocido y se está repitiendo. Por un lado, están quienes siguen entregando su vida a la causa del correísmo y quienes ahora son noboístas, porque es un presidente de alrededor del 55% de aceptación. Por otro lado, están los partidos y agrupaciones que se muestran juntos y nadie entiende cómo se logró aquello, son los casos de Henry Cucalón y María Paula Romo, o de Pedro Granja, feroz crítico de la política.

Mientras quienes se dedican a esta actividad no tomen en serio la política, el país seguirá de tumbo en tumbo. Las improvisaciones, el autoritarismo, el oportunismo, el cacicazgo nos han llevado de tumbo en tumbo desde hace muchísimos años. Y parece que no hemos aprendido nada, solo así se entiende que nos acerquemos a un nuevo proceso electoral en el cual los cálculos es lo que domina, la necesidad de atender o servir al pueblo que dicen querer y defender.