El círculo perverso

Los actos de corrupción y escándalos de estos últimos meses demuestran la insensibilidad del ser humano. Robarle la salud al prójimo es como un intento de asesinato. Ye lo trata como un acto más de corrupción.

La corrupción no es nueva, está presente en lo publico y en lo privado y es directamente proporcional a algunas variables: falta de educación, vagancia, resentimiento social, ausencia de valores.



La misma se magnifica cuando el espacio para corromper aumenta, espacio que se nutre cuando hay una muy mala justicia y un Estado muy grande. A mayor actividad pública hay más propensión a corromper y ser corrompido, ya que la cosa pública es de todos y a la final de nadie. Este espacio, aprovechado por los delincuentes que cuentan en su ADN con esas variables provoca un resultado letal para la nación.



Lo perverso de este sistema es, que no solamente genera un mensaje a la población y a la juventud, sino que la invita a participar de manera significativa. El riesgo de ejecutar la corrupción es menor a la posibilidad de ser pescado con las manos en la masa o con la avioneta estrellada.

Lo perverso también es que la corrupción es una deuda inter temporal, es muy claro que la sumatoria de los déficits fiscales de la historia de Ecuador, los mismos que se han financiado con deuda, tienen al menos un 20% de corrupción. Por cada dólar de Presupuesto del Estado hay diez centavos de corrupción y de cada dólar de déficit fiscal hay veinte centavos de corrupción. La cuenta es muy cara en capital e intereses.



La corrupción se volvió un mal endémico en la actividad estatal y hoy es visto como algo que no tiene remedio y una parte del pueblo incluso la aplaude y la premia. Fue buen Presidente, hizo bastante, aunque robó, pero al menos hizo, otros nada. La corrupción se volvió parte del paisaje.



El remedio, sin duda es la educación, la concientización de valores en las generaciones venideras, inculcar respeto por lo que no es de uno, y recordar que lo público no es solo mío sino de mis compatriotas y de los que más lo necesitan. Tarda generaciones, pero sí hay acciones que pueden mitigar el problema en el corto plazo. La más importante, disminuir el monto del cual se puede robar. El tamaño del Estado.



Conforme el Estado es mas chico y eficiente menos dólares para la corrupción, menos oportunidad de destruir valor y menos oportunidad de provocar deuda. El tamaño del Estado no es una condición filosófica entre izquierda y derecha, es realmente un generador de riqueza o pobreza. Mientras más grande es, más pobreza causa , y esto se evidenció en la década robada. Corrupción de 70 000 millones, aumento de deuda de 50 000 millones y gastos ineficiente de mas de 200 000 millones. Oye, pero no importa, porque se hizo obra y tenemos carreteras. América Latina y nuestro país caminan permanentemente cerca del abismo, no caen por que Dios es grande y al pueblo la virgencita le protege, eso , proporcionalmente al número de veces que van a misa.