¡Cinismo! ¿deporte nacional?

Columnista invitado



Artículo que dedico “al que le calce el guante”: pues algunos han creído que la función pública les concede tales privilegios que no quieren ni rendir cuentas de sus ridículas actuaciones: una creó un reglamento exclusivamente para regalar nacionalidad y cargos diplomáticos a un vulgar pero famoso pirata informático perseguido por delitos sexuales; otras que visitan por “razones humanitarias” a testigos clave en juicios en los que su “líder” o “cliente” es el principal acusado. Otras, niegan su voz y palabras grabadas discretamente con las que arengaban sí-o-sí a sus asesores y colaboradores a “contribuir” a edificar “Fondo del Partido” con un poco de lo que el “Partido” les había conseguido para poder vivir.

Jueces que sin ninguna vergüenza por sus sentencias del pasado ahora pretenden ser miembros del Consejo que gobierna el sistema judicial al que “dignificaron” con sus actuaciones “coincidentes” con la conveniencia de los machos alfa del pasado. Ex altos funcionarios que, al unísono, perdieron todos la memoria sobre el contenido del informe del asesinato del General Gavela y repiten en coro: no me acuerdo, no recuerdo. Defensoras que en Público alientan el “derecho” de abortar impunemente.



Los que conversaban telefónicamente con reos de la Justicia, les escuchaban y consolaban tiernamente y, finalmente, cuando los descubren con grabaciones, toman licencia y siguen en sus funciones públicas con carita sonrojada de vergüenza, pero allí siguen. Y las Ministras que por andar dando prioridad a sus cátedras de “nuevas masculinidades” y “preferencias sexuales” nos dejaron un sistema penitenciario corrupto, donde en lo que va del año hay más de 20 muertos en las cárceles de “máxima seguridad” y reos de la justicia que se sacan los grilletes electrónicos como si fueran medias usadas sin que en el millonario sistema del ECU 911 se den cuenta.



Yo no quiero que mi país se convierta en un estadio lleno de adormecidos espectadores confusos de ver tanta tarjeta amarilla de denuncias y ninguna roja. La Justicia lenta e ineficaz empolla el síndrome nacional de Posorja. Y, la última digna de un premio honoris causa: el hacker “ecuatoriano” que enjuicia al Canciller por el atrevimiento de haberle puesto reglas de conducta dentro de “su casa en Londres”, y por haber entregado información “clave reservada” que da cuenta que no nació en Iñaquito, que nunca cantó El Chulla Quiteño, ni sabe la letra de Madera de Guerrero o La Chola Cuencana; que cuando niño nunca comió hornado, fanesca o guaguas de pan; que no ingresó a la Embajada en Londres como un honorable miembro del servicio exterior ecuatoriano con el beneplácito del país receptor, pero quería salir con el salvoconducto del prófugo a un tercer país “protector”. Cinismo: tienes más cultores y espectadores que la Tri del Bolillo.