En un reciente tweet, Inty Grønneberg alertó: “En cinco años, los ecuatorianos podrían perder su país“. Esta advertencia no es exagerada si consideramos el alarmante avance de la violencia en el país, especialmente en la capital, Quito. Según un reportaje del Diario La Hora, las bandas de narcotraficantes han comenzado a tomar el control de la ciudad. Al menos cinco agrupaciones delictivas, incluyendo a Los Choneros y Los Lobos, se están disputando el control de barrios en sectores populares, lo que evidencia un deterioro acelerado de la seguridad.

Quito, una ciudad que alguna vez fue símbolo de paz y cultura, hoy se encuentra en una situación perfecta para que estas bandas recluten adeptos. Con una tasa de desempleo que supera el 8%, la más alta del país, muchos jóvenes ven en el crimen organizado una salida a la desesperanza. La pobreza y la falta de oportunidades han creado un caldo de cultivo donde las mafias florecen y se expanden sin oposición significativa.

El general en servicio pasivo, Luis Hernández, quien ha seguido de cerca la evolución del crimen en el país, ha expresado su preocupación de que, de continuar esta tendencia, en cinco años la capital estará perdida a la violencia. Esta advertencia no es en vano; ya hemos visto cómo otras ciudades en América Latina han caído bajo el control del crimen organizado, y Quito podría estar siguiendo el mismo camino.

Así, amigas y amigos, podemos perder el país. ¿De qué han servido los odios políticos que nos dividen? ¿De qué sirve la refundación del país con cada cambio de gobierno si no somos capaces de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos? Durante los últimos siete años, hemos presenciado una política de “achicar el Estado” y de austeridad fiscal que ha debilitado las instituciones encargadas de protegernos. El resultado es un Estado debilitado, incapaz de enfrentar la creciente amenaza del crimen organizado.

La amenaza es clara y presente: mientras el país se debate en discusiones políticas estériles, las mafias están ganando terreno, corrompiendo instituciones y extendiendo su control sobre la vida diaria de los ciudadanos. Además, la percepción generalizada entre la población es que las leyes parecen estar más a favor de los infractores que de los ciudadanos honestos. Un sistema judicial que facilita la impunidad y que, en muchos casos, otorga beneficios a delincuentes, contribuye a la sensación de inseguridad y desprotección en la ciudadanía.

¿Qué podemos hacer para evitar este destino?

1. Reforzar las instituciones de seguridad: Es fundamental dotar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para enfrentar esta creciente amenaza. Esto incluye la modernización del equipo, la capacitación continua en tácticas de combate urbano y la creación de unidades especializadas en inteligencia y contrainteligencia.

2. Implementar programas de empleo juvenil: Para evitar que los jóvenes caigan en manos del crimen organizado, se deben crear programas de empleo y capacitación que ofrezcan alternativas reales. Esto implica alianzas público-privadas que incentiven la contratación de jóvenes y fomenten el emprendimiento.

3. Fortalecer el tejido social: Es imperativo que el Estado, en conjunto con organizaciones comunitarias, trabaje en la reconstrucción del tejido social, promoviendo la inclusión y reduciendo las brechas de desigualdad que alimentan la violencia. Programas de educación, deporte y cultura deben ser priorizados en las zonas más vulnerables.

4. Reforma del sistema judicial: Un sistema judicial eficiente es clave para la lucha contra el crimen. Es necesario implementar reformas que aseguren procesos judiciales rápidos, anónimos y justos, endureciendo las penas para los delitos relacionados con el crimen organizado, así como a los jueves corruptos para eliminar la impunidad. Se deben revisar y ajustar las leyes que actualmente parecen beneficiar más a los infractores que a las víctimas, asegurando que el sistema proteja a los ciudadanos y no a quienes violan la ley. Garantizar que los jueces y fiscales sean incorruptibles e independientes, y escogidos en un sistema transparente.

El futuro de Ecuador está en juego, y la inacción no es una opción. No podemos permitir que las divisiones políticas y las políticas de corto plazo sigan socavando las bases de nuestra sociedad. Es hora de actuar con decisión, de reforzar nuestras instituciones y de brindar oportunidades reales a nuestros jóvenes para que no caigan en las garras del crimen.

En cinco años, podríamos no reconocer el Ecuador que conocemos hoy. Es momento de actuar antes de que sea demasiado tarde.