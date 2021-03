La cifra espera oculta

El título repite un verso de Whitman: las cifras de la próxima elección decidirán por años el futuro de nuestro país (¿cuánto lo amamos?)… Van, para quien sepa entenderlas, estas palabras de Julián Marías: “A los hombres y mujeres les ha costado siempre reconocer a quienes entrañaban enorme peligro o estaban poseídos por una maldad

gratuita. Y así, han aclamado y obedecido gustosamente a Hitler o Mussolini o Stalin en el siglo pasado. Nos resulta obvio lo que eran. Tanto como dentro de unas décadas se lo resultarán, a la gente futura, las imágenes de Trump, Bolsonaro, Putin (ninguno lleva pintada como él la crueldad en el rostro), Chávez y Maduro, Johnson, Duterte ­y tantos más”…

Lo contó EL COMERCIO: en Manabí se perdieron 439 hectáreas en el ecosistema de Pacoche. Vinieron del Gobierno de Venezuela a poner la primera piedra del proyecto El Aromo: ¡buen augurio de corrupción, destrucción y vacío; jamás hubo otra piedra! Meses después, a 7 kilómetros de distancia del sitio en el que se planificaba levantar la refinería, 700 hectáreas forman otra planicie desolada entre el verdor del bosque; 5 km de carretera de primer orden, construida antes de empezar los movimientos de tierra del proyecto, para sueños no cumplidos. Entre el 2008 y el 2014 se deforesta el refugio de 250 especies de aves y 24 variedades de mamíferos; el chala, el porotillo, el molinilllo, el palosanto, el ceibo, la tagua y la mocora se pierden. Algunos troncos muestran todavía letreros que indican que se trata de una zona intangible e inalienable. El ruido de la maquinaria exilia a monos ­aulladores, capuchinos, tigrillos, armadillos, ardillas, perezosos… Ambiente marino y terrestre destruido… ¿Y qué del hospital de Pedernales?, ¿qué del dinero recibido para reparar el dolor del terremoto? Todo, a manos corruptas.

Simón Espinosa advierte: ‘Tememos manejos en las elecciones; que no se burle el derecho ciudadano’. Yo temo también. ¿Cómo no?: ¡qué desgracia no confiar! Se nos dice, por ejemplo, del rector de la Universidad Técnica de Manabí, muy cercano pariente político de uno de los dos candidatos, que es hombre confiable; si lo es, que se preserve de dudas y tranquilice el ambiente cerrando el ámbito de su Universidad para que votación y conteo no tengan lugar en ella. Con su ejemplo, y el recto cumplimiento de cada junta receptora del voto en el país, orientaremos nuestra llamada al no retorno de los trágicos días y años vividos: el poder no puede convertirse en palanca de permanencia enfermiza de robo, venganza, odio.



Que el CNE controle conteos en cada provincia; que castigue a partidos que infrinjan las normas electorales, que exija y pruebe que el conteo es correcto. De esta manera, y desde ahí, exigiremos ponderación, trabajo y honradez como características que acompañen a nuestros jefes de Estado.



Quizá volveremos entonces a sentir ‘la presencia digna de la vida’ como lo anhelaba el gran César Vallejo, y a rehacer el país desde nuestras pandémicas cenizas.