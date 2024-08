En los últimos años, debido al creciente uso masivo de las TIC en todos los sectores, el incremento de ataques cibernéticos cada vez más sofisticados y la visible dependencia a las tecnologías digitales en todas las tareas de la vida han motivado un aumento en la demanda de profesionales de ciberseguridad. El tamaño de la fuerza laboral mundial en materia de ciberseguridad es de 5,5 millones y si bien representa un aumento del 9 % con respecto a 2022, sin embargo, la brecha de fuerza laboral mundial crece aún más rápido: pues aumentó un 13 % con respecto a 2022.

Según el informe global de Fortinet sobre brecha de habilidades en ciberseguridad de 2024 se necesitan 4 millones de profesionales para cubrir la creciente brecha de la fuerza laboral en ciberseguridad, de este número 1,3 millones corresponden a América Latina y el Caribe. La profesión necesita casi duplicarse para estar a plena capacidad.

Es decir, la industria sigue enfrentando una grave escasez de talento que, durante años ha intentado reducirse, a través de incentivos e iniciativas para que mujeres y grupos étnicos puedan formarse y trabajar en ciberseguridad.

El estudio ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2023 señala que “la cantidad de mujeres que trabajan en ciberseguridad se ha mantenido en el rango constante estimado de 20 % al 25%. Si bien no existe una organización que realice un seguimiento específico de esta métrica, las cifras de ISC2 son consistentes con el Informe Mujeres en Ciberseguridad de Cybersecurity Ventures, que informó que las mujeres ocupaban el 25 % de los puestos de trabajo en ciberseguridad a nivel mundial en 2022” y con los informes de Kaspersky Women in tech report for 2020-2021.

Una tendencia positiva mapeada por ISC2 es que el porcentaje aumenta a medida que más jóvenes ingresan a la profesión, pues los datos muestran una mayor representación de mujeres dentro del grupo de encuestados, comenzando con el rango de edad de 39 a 44 años (16 %), y un porcentaje de aumentó a medida que disminuye la edad (26 % en la categoría de menores de 30 años).

Pese a esta tendencia, y a que la representación de la mujer en los campos profesionales y en especial de dirección en ciberseguridad e incluso en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) ha mejorado, esto no es suficiente, pues aún representan solo el 25% en comparación con otros sectores, como la profesión jurídica (53 % de mujeres) y el sector contable (46 % de mujeres). Asimismo, existe una brecha salarial entre hombres y mujeres en el sector, con las mujeres ganando menos en promedio por las mismas funciones. Las mujeres ocupan una proporción menor de puestos de liderazgo en ciberseguridad, como los de CISO (Chief Information Security Officer).

Es necesario seguir cambiando estereotipos como que los hombres son más aptos para estas áreas del conocimiento, cuando la realidad indica que las mujeres constantemente alcanzan puntajes iguales con certificaciones de competencias las cuales siempre se pensaron que solo lo realizarían los hombres. WONCY, 2024.

Coherentes con esta realidad un grupo de 112 mujeres ecuatorianas lideradas por Jessica Morales, mujer quichua de Cotacachi, que estudió su pregrado en la Escuela Politécnica Nacional y su postgrado en Ciberseguridad en la Universidad de la Internacional de La Rioja y trabaja en una Mutualista; y, Johanna León graduada en la Escuela Politécnica Salesiana con postgrado en Ciberseguridad por la Universidad de la Internacional de La Rioja y que trabaja en una destacada empresa tecnológica ecuatoriana proponen la iniciativa CIBERWARMI.

CIBERWARMI proviene de la fusión de ciberseguridad y «warmi», término quichua que significa mujer.

Es una iniciativa de una comunidad femenina abierta, sin fines de lucro que, proviene de la AECI, Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad y que busca generar un espacio para unir a mujeres especializadas en ciberseguridad, no solo ingenieras en sistemas, sino también de gestión de riesgos, auditoras y en general, cualquier profesional que conforme parte de equipos de ciberseguridad.

CIBERWARMI quiere generar oportunidades personales y profesionales para sus integrantes pero también tener un impacto en la comunidad.

Esta iniciativa busca fortalecerse en el corto plazo para visibilizar referentes femeninos locales que participen activamente de redes de mentoras que motiven a jóvenes a considerar una carrera en esta área, por ello un grupo de voluntarias trabaja con estudiantes; así mismo se busca incentivar a jóvenes profesionales a que logren puestos de dirección en ciberseguridad.

Asimismo, promover redes de confianza que brinden apoyo para establecer contactos profesionales y acceder a oportunidades de desarrollo.

Es fundamental la formación especializada y el fortalecimiento de las habilidades blandas como el liderazgo, el manejo de crisis y la autoconfianza y la gestión adecuada del tiempo que les permita asumir la carga de trabajo no remunerado en el hogar al mismo tiempo que cumplen sus expectativas profesionales.

En general esta iniciativa pretende: a) desarrollar investigaciones para levantar datos locales sobre la situación de la mujer ecuatoriana en ciberseguridad; b) proponer cambios que eviten sesgos de género inconscientes que pueden influir en procesos de reclutamiento, promoción y evaluación del desempeño, perjudicando a las mujeres, para lo cual se propone la contratación basada en habilidades, es decir en evaluaciones objetivas del talento en función de las destrezas; c) implementar políticas y prácticas que promuevan la diversidad de género y la inclusión en las organizaciones; d) organizar eventos y campañas de comunicación que destaquen los logros de las mujeres en este campo; e)elaborar boletines informativos para fortalecer a sus integrantes y también para educar a la ciudadanía en ciberseguridad.

La generación de grupos multidisciplinarios y diversos en áreas de ciberseguridad en el que las mujeres son protagonistas nos permiten abordar mejor los actuales desafíos y construir una fuerza laboral de ciberseguridad más diversa e inclusiva, lo que a su vez conducirá a una mayor innovación y seguridad en el mundo digital y en la mejora en las condiciones y calidad de vida de las mujeres y sus entornos. Si quieres ser parte de esta iniciativa, tienes inquietudes o puedes ayudar de cualquier forma a este grupo de mujeres síguelas en sus redes: https://www.linkedin.com/in/ciberwarmi-ecuador-716578317/