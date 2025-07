Hay un viejo dicho que dice: “cuando tú estás pensando en empezar, ellos ya han terminado”. No se sabe si se refería a los chinos, pero podría perfectamente. Porque cuando en Europa o en América empezamos a preocuparnos por la competitividad de China, ellos ya llevan años compitiendo —primero entre ellos, que son más de 1.400 millones, y luego con el resto del mundo.

La competencia en China es doméstica antes que global. Se entrena desde el pupitre, se perfecciona en la universidad, se endurece en el trabajo y no se detiene, salvo en el sueño. Y aún así, hay quien sueña con trabajar más. Ese es el contexto en el que hay que entender la aparición de fenómenos como tǎngpíng (躺平), literalmente “tumbarse plano”, o lo que en buen español podríamos traducir como “quedarse tirado”.

El tǎngpíng no es una moda o una anécdota, sino una señal de agotamiento. Representa a una generación de jóvenes que, al ver que por mucho que se esfuercen no alcanzarán el mismo nivel de vida que sus padres, deciden bajarse del tren de alta velocidad del desarrollo chino. No quieren casa, ni coche, ni hijos, ni carrera meteórica. Solo quieren una vida tranquila. El partido no quiere eso.

Pero no nos engañemos: los que se tumban son una minoría. La gran mayoría sigue en pie, corriendo, escalando, empujando. China aún funciona bajo la inercia de una ética del trabajo profundamente arraigada en su cultura: confuciana, colectivista, disciplinada. El esfuerzo no es solo un medio para alcanzar algo, es un valor en sí mismo. Y en una sociedad donde la movilidad social aún es posible —cosa que el partido sí quiere, con moderación—, no esforzarse es casi inmoral.

Así que más nos vale espabilar. Tal vez haya llegado el momento de hacer bueno aquel viejo adagio latino: “ora et labora” —reza y trabaja—, fórmula espiritual que se atribuía a los monjes benedictinos desde el siglo VI como forma de vida equilibrada. Aunque, si somos honestos, hoy habría que invertir el orden y decir simplemente “labora, labora”… y si te da tiempo, ya rezarás.

Porque mientras en Occidente debatimos sobre la jornada de cuatro días, sobre el derecho a la desconexión digital para no agotarnos o sobre si es ético contestar correos después de las seis de la tarde, en China siguen bajo el sistema 996: trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana. Una barbaridad, sí, pero asumida por muchos como condición de posibilidad para progresar.

Este agotamiento no es exclusivo de China. En Estados Unidos se habla de la Great Resignation y del quiet quitting; en Europa crece el debate sobre el derecho a la desconexión y la jornada laboral de cuatro días; y en Japón se cuestiona la cultura del karōshi (過労死), la “muerte por exceso de trabajo”. Todas son señales de una fatiga civilizatoria compartida. Lo particular de China es que, pese a la aparición del tǎngpíng (躺平), la ética del trabajo aún mantiene su fuerza: la mayoría sigue corriendo.

Y, sin embargo, la pregunta empieza a asomar: ¿vale la pena vivir para trabajar? ¿O deberíamos empezar a trabajar para vivir?

Aviso a navegantes: el chino no descansa. O no todavía. Pero su juventud comienza a cuestionarlo. Mientras tanto, si el resto del mundo quiere mantenerse en la carrera, tendrá que elegir: o inventa una nueva ética del descanso o encuentra una forma inteligente de no quedarse dormido. Porque si nos tumbamos todos… alguien, sin duda, aprovechará para adelantarnos.

José Félix Valdivieso, Director de IE China Observatory, autor del libro “China para los nuevos bárbaros” (Nola editores, junio 2024).