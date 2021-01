Chimbadores por docena

A esta altura y con un alto porcentaje de electores indecisos, pensando en solucionar sus angustias económicas, buscar trabajo, eludir el contagio y alcanzar a una vacuna, las elecciones no están en el radar de la mayoría, al menos en materia de optar.

Sin embargo, los especialistas siempre han dicho que, en condiciones normales, un porcentaje alto de ciudadanos decide su voto en los días previos al sufragio y aún hay quienes lo hacen en la cola de votación.



Esta vez la norma estadística podría verse acrecentada por los factores anotados. Aunque dicen los mismos especialistas que los votantes suelen decantarse por las tendencias ya expresadas en sondeos.



Así las cosas parecería segura una segunda vuelta. Por ahora no se avizoran sorpresas ni factores estrambóticos que puedan catapultar a alguien de la nada hacia el balotaje. Salvo que opere aquella máxima de Andrés F. Córdova, que el granizo se tueste, y salte de la papeleta al escrutinio algún ‘outsider’ -como por arte de birlibirloque- por ahora impredecible.



Ahora bien, la agotada calamidad de un país con 280 partidos y movimientos dio a luz, y fue el parto de los montes. 16 candidatos presidenciales, ni más ni menos. Casi 17.



Ni la crisis económica ni el desempleo ni la producción devastada ni la pandemia mortal lograron que los candidatos se agrupen en alianzas lógicas ni grandes tendencias y la opereta trae un coro desafinado.



El oro, no de los celulares, precisamente, sino aquel de los fondos públicos con que los quebrados ecuatorianos financiamos la participación, brillaron las pupilas de varios. El costo de una campaña asumida por el pueblo hace saltar a la fama, a su minuto de ‘gloria’, a desconocidos, improvisados y hasta algunos impresentables.



El habla común, enriquecida por el quichua, un ecuatorianismo que no tiene desperdicio habla de los chimbadores. Rodrigo Borja, en su famosa Enciclopedia de la política, lo refiere con nítida lucidez.



‘Dícese del candidato que participa en un proceso electoral no para ganar sino para impedir el triunfo de otro de su misma tendencia política. Este término es un ecuatorianismo que la Real Academia Española de la Lengua ha incorporado a su diccionario. Proviene del quichua chimbana, que significa “cruzar” o “atravesar”. En el habla popular ecuatoriana chimbador era originalmente la persona que en un remate público de bienes presenta falsas posturas con el único fin de obligar a los otros participantes a subir las suyas. De allí pasó la palabra, por analogía, al vocabulario político - según afirma Carlos Joaquín Córdova en su obra “El habla del Ecuador, Diccionario de Ecuatorianismos”-, para designar a quien se presenta como candidato en una elección popular no con la aspiración de ganar sino de debilitar a otro para posibilitar el triunfo de un tercero.



Borja alude ‘tres razones ( ...) para la presencia del chimbador: corrupción, rencor o ingenuidad política’. Añadiría: figuración insolente a costa de dinero público.