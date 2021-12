Chile gira a la izquierda

Hasta no hace mucho, la política chilena era “muy predecible”. En sucesivas elecciones ya se sabía que ganaría la “concertación”, integrada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y fuerzas moderadas de izquierda. Dos veces ganó la derecha, pero puso distancia, al menos en público, del sangriento régimen de Pinochet.

La concertación trajo tolerancia y respeto a los derechos humanos, pero no desmontó el neoliberalismo impuesto por la dictadura. Se mantuvo una profunda brecha social entre las élites y el pueblo, al que no se garantiza ni un seguro social de amplia cobertura ni pensiones justas, ni una educación pública, sobre todo superior, gratuita o, al menos, accesible a los sectores medios y populares, que deben hacer enormes deudas para alcanzarla.

Como nunca se vio el “rostro humano” del capitalismo y el neoliberalismo, surgió el rechazo a la política prevaleciente. Grandes movilizaciones presionaron por reformas, entre ella la educativa. Luego de meses de protestas, se reunió una Constituyente que prepara una nueva carta política, que remplazará a la impuesta por la dictadura. En una elección polarizada, Gabriel Boric derrotó a José Antonio Kast. Boric, de 35 años, milita en el partido en Convergencia Social (CS), que forma parte del Frente Amplio (FA), al que pertenece el Partido Comunista. Por ello se lo acusa de “extremista”. No lo es ciertamente, pero si es una figura de una nueva izquierda latinoamericana. Frente a la elección de Venezuela en 2012, dijo “Entre Capriles y Chávez, hubiese votado por Chávez. Pero un militar con tanto aire de grandeza no puede ser el referente de la izquierda del SXXI”. A Maduro le dijo en su twitter: “Usted no ha estado a la altura”.

Sin duda, es un politico de izquierda radical que plantea, y ojalá los haga, grandes cambios, siguiendo las tradiciones democráticas chilenas por las que dio su vida Salvador Allende. Ha ratificado sus valores democráticos y ha aceptado el apoyo en segunda vuelta del Partido Socialista y la Democracia Cristiana.

El cambio será bienido, pero es complejo. Por una parte, hay espectaiva sobre las políticas concretas de Boric y el destino de su propósito de unificar a la sociedad chilena, profundamente cuarteada. Por otra, su adversario, un extremista de derecha, fanático neoliberal que reinvindica la obra de Pinochet, obtuvo una votación elevadísima. Esto es preocupante. Parece que buena parte del electorado “pateó el tablero” optando por propuestas radicales.

Boric representa una nueva generación, que trae aire fresco a la polìtica del continente, donde no es cierto que estemos condenados a elegir entre la derecha y el caudillismo, ambos autoritarios y corruptos. Ojalá Boric logre que en su régimen se cumpla su consigna: “Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”.