El modelo ecuatoriano basado en el gasto público llegó a su fin a finales del 2014, cuando el precio del petróleo comenzó a caer. Desde entonces, la mayor responsabilidad del crecimiento económico y la generación de empleo recayeron en lo que pudiera hacer el sector privado, que ha sido poco.

Con menos combustible desde el Estado y desde el sector privado, la economía ecuatoriana comenzó a desacelerarse e incluso a caer, como sucedió hace tres años, cuando se registró la primera contracción económica desde que el país se dolarizó.



En el período 2015-2018, el crecimiento de la economía ecuatoriana fue de apenas 0,7% anual, en promedio. El peor desempeño se registró en el 2016 (-1,2%) y el ‘mejor’ año fue el 2017, con solo 2,4%.



El Fondo Monetario Internacional, que conoce los pormenores de la economía nacional, cree que este y el próximo año no se debe esperar que las cosas cambien, ya que el saneamiento de las finanzas públicas implicará reducir el gasto público, que era uno de los motores del crecimiento. Para este año pronostica una caída del 0,5% y para el siguiente un 0,2% de crecimiento.



Lo anterior significa que serán seis años de estancamiento económico, como consecuencia de un desbarajuste fiscal y un divorcio por una década -o más- entre el Estado y el sector privado.



El mayor problema es que ese estancamiento económico puede ir más allá de los seis años si no se hacen los ajustes necesarios para sanear las finanzas públicas, reformar leyes caducas, incentivar la inversión privada, modernizar el aparato productivo, atraer inversión extranjera, impulsar los pequeños negocios, fomentar la competencia, facilitar el acceso al crédito, fomentar la competitividad, etc.



Varios países en la región han logrado un crecimiento sostenido, lo cual les ha permitido disminuir la pobreza. Ahí están los casos de Colombia o Perú. Uno de los referentes en la región ha sido Chile, que ha logrado consensuar acuerdos nacionales mínimos para mantener estables las políticas económicas.



En la actualidad, el referente regional es Panamá, un país dolarizado como Ecuador, que ha logrado un “salto cuántico económico”, según el FMI, pues su economía ha crecido alrededor de 6% anual durante un cuarto de siglo. Eso es el doble de la tasa de crecimiento de América Latina y muy por encima de otros países que han sido referentes como Chile o Perú.



Para este año, el FMI pronostica que el PIB per cápita de Panamá superará al de Chile. Para conseguir ese resultado, los panameños cambiaron el modelo en la década de los 90, con una receta conocida: aplicaron políticas que mejoraron el clima de negocios, abrieron el comercio exterior, privatizaron empresas públicas, disciplinaron al fisco, modernizaron la legislación. Antes de cambiar el modelo económico, Panamá tuvo un período de inestabilidad. Ecuador tiene la oportunidad de hacerlo, pero los resultados tardarán en llegar.