Al fin algo de competencia

El monopolio que tiene Petroecuador para importar combustibles está a punto de terminar, lo cual introducirá algo de competencia en un mercado catalogado como estratégico para justificar la intervención estatal.

La reforma al reglamento de regulación de precios de los derivados de petróleo, realizada la semana pasada a través del Decreto 1158, aclara las reglas para que las empresas privadas puedan importar combustibles. El reglamento que viabilizaba esta posibilidad estaba vigente desde el 2005, pero no sirvió de nada, al punto que hasta ahora no hay empresas privadas que hayan importado combustibles.



Lo anterior no sucedió porque la norma no permitía, por ejemplo, que las empresas privadas determinen los precios de los combustibles que importen, ya que era potestad de la empresa estatal. Asimismo, se necesitaba permitir el uso de la infraestructura existente -a cargo de Petroecuador- por parte de las empresas que importen derivados. No es eficiente construir otra infraestructura cuando ya existe una que fue levantada por el Estado.



En este sentido, lo que faltaba -y sigue faltando- es definir las tarifas que se cobrará por el uso de esos activos públicos.



El temor de varios actores interesados en mantener el statu quo es con que el Decreto 1158 se abrió la puerta para eliminar los subsidios al gas de uso doméstico, a las gasolinas extra y ecopaís, y al diésel.



Si aquello sucediera sería una decisión acertada, ya que el subsidio vigente es generalizado y beneficia más a las personas de mayores ingresos, así como a las actividades ilícitas que usan gasolina subsidiada.



La decisión de eliminar los subsidios a los combustibles se tomó en octubre pasado y generó una ola de protestas que obligó al Gobierno a dar marcha atrás, hasta tener un mecanismo que permitiera focalizar el subsidio a los sectores que lo requieran.



Ese mecanismo no está listo, pero desde julio pasado el Gobierno puso en marcha una banda de precios para que las gasolinas extra y ecopaís, así como el diésel, vayan ajustándose a los precios internacionales en función de la cotización del petróleo. El gas de uso doméstico quedó sin cambios.



El Decreto 1158, si bien viabiliza la libre importación de todo tipo de combustibles, no cambia la situación anterior. Para una empresa privada no es rentable importar combustibles que se venden internamente con subsidio, ya que eso significaría vender, por ejemplo, a USD 8 algo que costó 10.



Por eso, ese mercado quedará exclusivamente en manos de Petroecuador hasta que los precios de esos combustibles alcancen valores reales. Aún no existe una política para el precio del gas de uso doméstico.

El Decreto 1158 pone plazos y responsables para definir las tarifas por uso de la infraestructura de Petroecuador y redactar las normas técnicas para asegurar la calidad del combustible. Falta definir si las empresas privadas pagarán el impuesto a la salida de divisas (ISD). Petroecuador no paga y eso no aporta a la libre competencia.