El centro político como arca de Noé

Todos los candidatos han migrado hacia el centro, los extremos son mal vistos y electoralmente peligrosos. La izquierda oculta sus excesos y la derecha se avergüenza de ser derecha; el centro es el arca de Noé al que trepan los políticos para evitar el naufragio.

Los candidatos liman sus cortantes aristas hasta quedar redondos, todos iguales. Hablan generalidades para que los despistados electores piensen lo que les convenga. Ofrecen acabar con la corrupción, eliminar la violencia, resolver la crisis económica, recuperar la patria. Nadie les exige que digan cómo, cuándo ni con qué, por eso cualquier cachivache político con vanidad puede ser candidato.

Si la derecha nos dijera su verdad: que no cobrará impuestos ni a los ricos ni a los pobres, sólo a los pocos de la desvaneciente clase media; perdería votos. Si la izquierda confesara que quiere imprimir billetes, se quedaría sin votos; nadie aceptaría eliminar la dolarización. La campaña se mueve en la ambigüedad del centro político.

En todo caso, el voto es un acto emocional no racional, la sociedad ecuatoriana es una comunidad dolida porque le han mentido, le han robado, le han burlado. Ahora, por la violencia, es una sociedad en pánico y, según dicen los biólogos, el pánico impide pensar.

El debate no servirá para nada. La discusión sobre la consulta del Yasuní es la prueba. Unos dicen que perderíamos 1.200 millones y otros que 140 millones, ¿qué debate cabe con tal desacuerdo de partida? Dice un candidato que las pérdidas serán recuperadas cobrando impuestos a los que no pagan… y lo dice un candidato que no ha pagado impuestos.

Con la izquierda edulcorada y la derecha avergonzada, corremos el riesgo de que tengamos una segunda vuelta entre la izquierda azul de Luisa y la izquierda rosa de Yaku. En ese caso las derechas se acusarán de chimbadoras y apuntarán al 2025. Ni siquiera se les ocurrirá pensar en que la izquierda pueda eternizarse como los dictadores demócratas y bolivarianos.