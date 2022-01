El centro político, agujero negro

La política es esencialmente confrontación ideológica. La ideología como sistema coherente de ideas no es posible en nuestro país donde existen 260 organizaciones políticas y otras 70 en espera de aprobación. La gran mayoría de las organizaciones políticas carece de identidad. No puede haber confrontación entre organizaciones que no saben lo que son política e ideológicamente ni pueden distinguirse en la multitud. Se podría hablar de tendencias, pero tropezamos con otro problema.

Tenemos dos tendencias de izquierda. Los anticapitalistas revolucionarios para quienes todo lo demás es fascismo y derecha. Cuando llegan al poder ponen las instituciones al servicio del gobierno, destruyen la economía porque ven en la empresa privada un poder fáctico que les disputa el poder y terminan encerrados en sus miserables países.

La otra tendencia de izquierda es la izquierda académica y juvenil llamada light o izquierda rosa. Su mejor retrato lo ha hecho el argentino Claudio Chaves describiéndola como un poquito anticapitalista, un poquito antiimperialista, un poquito marihuanera, un poquito Castrista y muy humanista, se llama progresismo y tiene todas las modernidades: aborto, género, indigenismo, feminismo multiculturalismo; remata diciendo que es el comunismo vergonzante.

Las tendencias socialdemócratas se diluyeron en su viaje al centro porque el centro político no existe, es un agujero negro. La ultraderecha no existe, solo la derecha vergonzante que también ha iniciado su viaje hacia el centro, buscando supervivencia. Corre el riesgo de terminar en el agujero negro.

Las preguntas de la Consulta Popular nos dejarán ver en qué dirección marcha la derecha. Si pretende recuperar las instituciones o no es más que una intentona de meter la mano en la justicia y designar autoridades de control. Si la derecha termina en el agujero negro, el país se verá obligado a elegir entre la izquierda revolucionaria y la izquierda rosa, como el resto de Latinoamérica.