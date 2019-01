Cavernícolas

ovela@elcomercio.org



Los hechos criminales ocurridos en días pasados nos han devuelto a la época de las cavernas, a esos tiempos en que los machos tomaban a las hembras con violencia y de forma indiscriminada, y la tribu actuaba bajo el influjo del líder como una turba avasalladora contra todo aquello a lo que temían o les resultaba desconocido o presuntamente peligroso.



Uno de esos hechos, el de la violación de Martha, se hizo público no solo por la brutalidad con la que actuaron los delincuentes, sino también porque los testigos y la víctima lo reportaron y denunciaron. Sin embargo, por desgracia, este tipo de casos se producen a diario y gran parte de ellos no se denuncian ya sea por temor o vergüenza de la víctima o porque el violador pertenece a su círculo íntimo familiar o de amistad. Pero también sucede con demasiada frecuencia que los hechos denunciados no son procesados con eficacia y celeridad por la justicia, o aunque cuenten con pruebas fehacientes del delito los culpables son absueltos por la corrupción que impera en el sistema.



Otro suceso espeluznante e incomprensible fue el crimen de Diana en Ibarra. Lo que más llamó la atención en este feminicidio es que se produjo frente a una multitud que en lugar de encontrarse acordonada y distante de la escena, arengaba con gritos a los policías para que actuara. ¿Dónde estaban todo ese tiempo el negociador o el psicólogo que debía tranquilizar y persuadir al secuestrador? ¿Por qué los policías no usaron sus armas para defender a la víctima? ¿Por qué permitió la fuerza pública que el hecho se convirtiera en un espectáculo macabro con la gente rodeando al delincuente y a la víctima?



Lo que sucedió a continuación del crimen de Diana en Ibarra será recordado como uno de los hechos más vergonzosos y repudiables de este país. Una turba de salvajes y estúpidos enloquecidos arremetió contra migrantes venezolanos, entre ellos mujeres y niños, que llegan a nuestro país huyendo de la miseria y la tiranía impuesta en su país por el régimen dictatorial de Maduro. Las víctimas reales de la peste del socialismo del siglo XXI, vivieron en el Ecuador una de las peores pesadillas de sus vidas.



Los titanes criollos actuaron una vez más como trogloditas, igual que sucedió hace pocos meses en Posorja, imbuida la tribu por la violencia irracional de esta humanidad que cada día se vuelve más bárbara. Me pregunto: ¿Ya se ha procesado a todos los delincuentes que actuaron con brutalidad y ensañamiento contra ciudadanos venezolanos esa noche en Ibarra? ¿Ya están detenidos y en el lugar que les corresponde -la prisión- los cobardes justicieros que golpearon y maltrataron gente inocente solo por su nacionalidad?



Si no contamos con un sistema judicial eficaz, incorruptible y confiable, y con un cuerpo policial profesional y efectivo, y si no se denuncian todos estos delitos, se multiplicarán las Marthas, Julianas, Dianas o Karinas, y aparecerán más cavernícolas para abusar, maltratar, violar, matar o linchar.