Caudillos locales

La denuncia de los empresarios es muy grave. Dicen que municipios de Esmeraldas han recaudado al menos setenta millones dólares mediante impuestos ilegales a las empresas que operan en la provincia. Cobran por la vía coactiva sin haber notificado a las empresas o entregando la notificando a choferes de reparto o incluso a clientes. En la operación intervienen “abogados externos” que cobran hasta el 20% de las recaudaciones, añaden. Las empresas han apelado a la justicia y aunque han obtenido fallos favorables en algunos casos, los municipios no devuelven el dinero recaudado ilegalmente.

El Alcalde de Esmeraldas convocó a una rueda de prensa para responder a las denuncias, pero no fue un ejemplo de transparencia porque llevó barras que, con aplausos o gritos, calificaban las preguntas. También apareció rodeado de funcionarios del municipio como si el apoyo de los subalternos fuese garantía de legalidad. En el Concejo no parece haber apoyo mayoritario para este procedimiento porque solo asistieron dos concejales. No citó ninguna ordenanza ni dio cifras, solo declaraciones políticas sobre la obra de su administración y el derecho a cobrar impuestos locales a las empresas domiciliadas en las grandes ciudades.



Es fácil imaginar la preocupación de las empresas cuando ven que los gobiernos autónomos empiezan a cobrar impuestos y tasas sin sustento legal. Los mismos “abogados externos” u otros, replicarán la práctica por todos los municipios y las empresas terminarán tributando en más de doscientas jurisdicciones. Mal debe andar el respeto a la ley y a la autoridad si se permite que los gobiernos autónomos tomen, por su cuenta, la porción que consideran les corresponde del pastel tributario. Mal debe andar la eficacia del reclamo ante la autoridad competente cuando las empresas y los gremios se ven obligados a denunciar ante la opinión pública. Mal deben andar los equilibrios políticos o los cálculos electorales cuando nada dicen las autoridades nacionales que conocen el problema y permiten la aplicación de un precedente funesto que terminará afectando no solo a las empresas sino a la recaudación tributaria del gobierno central.



Los incentivos a la inversión nacional y extranjera que, según el Gobierno, deben empezar a dar frutos el próximo año, no servirán para nada si se permite la inseguridad jurídica, el caos administrativo y la falta de liderazgo que ahuyentan las inversiones. ¿Quién pondrá coto a las prácticas de caciques locales autoritarios?



Los municipios necesitan recursos para cumplir su tarea y tienen derecho a cobrar las tasas autorizadas por la ley y a sancionar a quienes no pagan, pero con procedimientos que pueden considerarse como extorsión solo ahuyentarán las inversiones y retrasarán su desarrollo. Es urgente que la Contraloría y la Procuraduría examinen estos casos y el destino de los recursos para recuperar la seguridad jurídica.



lecheverria@elcomercio.org