Cartas al director / 14 de febrero 2022

Redacción Elcomercio.com

La ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CNE

La actual Constitución del 2008 y la Ley Electoral, Código de la Democracia, establece que los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral sean designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), previa selección, mediante concurso público de oposición y méritos .

La anterior Constitución de 1998 integraba al Tribunal Supremo Electoral con siete vocales principales y suplentes provenientes de los partidos, movimientos o alianzas políticas que hubieren obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales nacionales, entre quienes el Congreso Nacional elegía dichos vocales. Con el cambio constitucional se reemplazó una designación política por una meritocrática, aspecto que suena bien a primera vista, pero que en la práctica el Reglamento para el concurso de oposición y méritos preparado por el Cpccs, tiene falencias de requisitos y proceso de selección, al no orientar una sana representación social y política y, desempeño técnico adecuado, situación visible en la última elección. Para evitar aquello se debe solicitar ternas con requisitos y perfiles para miembros principales y suplentes: dos a la Asamblea Nacional (sector político); uno a las Universidades y Escuelas Politécnicas (Informática y procesos electorales); uno a la Corte Nacional de Justicia (Derecho Administrativo, Constitucional o Electoral) y, uno a la Comisión Nacional Anticorrupción (Veeduría y control social).

Lo sugerido a los asambleístas y al Gobierno Nacional no implica necesariamente cambio o reforma constitucional, pero sí ajustes a la Ley Electoral, Código de la Democracia y consecuentemente al Reglamento que expida el Cpccs.

Rommel Valverde Mora

IINOPERANCIA DEL VICEPRESIDENTE

Una de las pocas funciones que estarían a cargo del vicepresidente Borrero, es la relativa al mejoramiento del sistema de salud de los centros de atención pública, dado el desabastecimiento permanente de medicinas, inclusive de las calificadas como básicas, pero que,lastimosamente en ocho meses del actual Gobierno, no ha sido posible solucionar este problema, pese a los requerimientos públicos de los enfermos desatendidos.

El Vicepresidente ya no sabe qué decir cuando la prensa le aborda el tema, porque si bien es verdad que su solución depende de muchos subalternos, parece que carecería de mando o de iniciativas al respecto, porque señalar una nueva fecha para que este asunto sea solucionado, es hiriente para las personas que no cuentan con recursos para hacer las compras que los médicos les piden, porque según los medios de información, las casas de salud no tendrían siquiera los insumos básicos.

Lástima que la Constitución Política prevé en su Art. 145, las alternativas que existen para la terminación anticipada del periodo para el cual es elegido el Presidente de la República, pero no el Vicepresidente, pero si talvez no estaba preparado para el cargo, lo deseable hubiera sido que no acepte su candidatura, por responsabilidad ante el Presidente Lasso que lo escogió.

Iván Escobar Cisneros