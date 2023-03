Cartas al Director / 8 de marzo del 2023

Redacción Elcomercio.com

El aeropuerto de Santa Rosa, para derretirse mientras espera su vuelo…

El 20 de febrero, luego de un tour maravilloso, en lugares espectaculares como el Hillary Resort de Arenillas o el hotel Veuxor en Machala, ciudad que impresiona por la limpieza de sus calles, soterramiento de cables y cuidado de sus jardines, terminó de forma humillante; en las dos horas de espera del vuelo, fuimos objeto del maltrato en grado sumo porque: de todos los instrumentos que proporcionan aire acondicionado, Ninguno funciona, una vez pesadas las maletas, usted las debe llevar a la sala de preembarque, porque la puerta de acceso para el equipaje Está dañada. Una anciana debió arrastrarse por debajo de la puerta del baño, para salir, pues la puerta se trabó por dentro. No hay iluminación, lo cables exteriores fueron robados. “ Nos hemos cansado de oficiar a la DAC, MUNICIPIO, PREFECTURA, a nadie le importa, ayúdennos a divulgar esta situación, comentaron los trabajadores”. ¿Habrá solución?

Ximena Lucía Sacoto Aizaga

Celebración social afectada

Los ecuatorianos debemos rechazar la participación de la organización terrorista de la Conaie en las marchas a realizarse el 8 de marzo por la celebración del día de la mujer.

Los violentos antecedentes en contra de los ecuatorianos, la violación a los derechos humanos de las personas por parte de las organizaciones indígenas en octubre del 2019 y junio del 2022 sumados a los propósitos antidemocráticos y antisociales que caracterizan a estas organizaciones han afectado a las instituciones y actividades de los ecuatorianos.

La participación de la Conaie perjudicará y desvalorizará las marchas previstas por la celebración del día de la mujer.

Froilán Criollo Capelo

Homenaje a la Mujer

“Delante de una Mujer nunca olvides a tu Madre”: Constancio C. Vigil. MUJER, palabra dulce, del latín “mutier” y significa persona de sexo femenino, caritativa y trabajadora. Persona sublime; bondadosa y verdadera heroína; Maestra auténtica que educa con su ejemplo y ternura, promoviendo y practicando Valores y Principios Humanos para formar seres racionales, educados y útiles, a fin de construir en armonía una sociedad justa, libre y solidaria. Mujer, protagonista de un duro y largo proceso histórico para reivindicar y conquistar el reconocimiento de su legítimo derecho a la igualdad legal, política, social, familiar, profesional. La emancipación femenina es un concepto de la Historiografía, Sociología, Antropología y Ciencias Sociales, en referencia al proceso histórico impulsado por la MUJER, en duras y reiteradas batallas para conquistar sus derechos en la familia, vida pública, política, trabajo, profesión y respeto a su dignidad. La lucha histórica de la Mujer ha permitido a la humanidad ser testigo de varias conquistas

En este solemne “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” rendimos el más sentido Homenaje a la Mujer, ratificando el compromiso de respaldar toda acción para el reconocimiento, aplicación, vigencia y efectividad de sus derechos. Augusto Bebel, anunció que “La Mujer en la nueva sociedad será plenamente independiente en lo social y lo económico, no estará sometida en lo más mínimo a ninguna dominación ni explotación, se enfrentará al hombre como persona libre, igual y dueña de su destino”. Henrick John Ibsen no se equivocó cuando dijo: “Nuestra sociedad es masculina y hasta que no entre en ella la Mujer, no será humana”. Juan Domingo Sarmiento pensaba así: “Puede Juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la Mujer”.

Augusto Durán Ponce