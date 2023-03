Cartas al Director / 14 de marzo del 2023

Redacción Elcomercio.com

El Cotopaxi se despierta

La expectativa de erupción del volcán Cotopaxi tiene con razón alarmados a los GATs Municipales afectados, que buscan con afán la manera de proteger la vida y los bienes de los habitantes de sus territorios, instalan alarmas, hacen simulacros, capacitan a la gente, etc., todo esto muy bien, pero no hay planificación de obras de protección física. El Instituto Geográfico (IG-EPN), en uno de sus estudios estima 4 escenarios eruptivos del coloso, cuyos volúmenes laháricos estimados son: a) 1-3 millones de m3, b) 10 millones de m3, c) 30 millones de m3 y, d) 60 millones de m3, la probabilidad histórica de mayor opción está, entre los escenarios c) y d). Apoyados en los mapas de peligro volcánico que corresponden a estos escenarios, los entes municipales deben proyectar obras de mitigación, loable la iniciativa del GAD Municipal de Latacunga que ha planificado construir lagunas artificiales que permitirán retener un cierto volumen de lahares, que puede ser la diferencia en un posible siniestro en ese territorio. Para el flanco norte del volcán (valle de los Chillos) el IG-EPN, estima se escurrirán alrededor de 12-14 millones de m3 de lahares, canalizados básicamente en los ríos El Salto, Pita y Santa Clara, en el origen de los dos primeros está la llanura de limpiopungo donde su topografía semiplana favorece la construcción de canales transversales que mermen el volumen de lahares que llega a los ríos. Además, en el sitio la caldera se puede abrir el codo para disminuir el caudal del rio Santa Clara que es el que mayor daño hará a la población Sangolquileña. También aguas abajo de la caldera en los ríos Pita y Santa Clara, se pueden abrir canales artificiales que divida el caudal de sus cauces, bajando así el riesgo de desborde en la población del valle de los Chillos. Si hay alternativas de defensa física señores del GADMUR.

Marco A. Zurita Ríos

¡Paremos ya la desfachatez y el abuso!

¡Además de tontas, han sido brutas!, exclama la gente al referirse en tono jocoso a personas de escasas neuronas cuyos actos rayan en la estulticia, expresión que podría aplicarse a las dos estrellas que últimamente brillan en la Asamblea, integrantes de una comisión -sin piso ni futuro- con funciones inventadas y, por tanto, sin amparo legal, que pretende forzar un juicio cuyo protervo objetivo es derrocar al Gobierno y cumplir así, a como dé lugar, con la orden del prófugo.

Frente a esta nueva arremetida que ha merecido el repudio de la mayoría ciudadana, ha surgido la oportuna intervención de reconocidos juristas y constitucionalistas que, mediante sus magistrales análisis y argumentaciones, evidencian la falta de coherencia y fundamentos jurídicos en el planteamiento de estos golpistas.

Los millones de ecuatorianos que respaldamos al actual Gobierno y deseamos vivir en democracia, confiamos que, de comprobarse el fraude electoral en los últimos comicios, la Fiscalía emita las resoluciones que permitan sancionar a los responsables, reemplazar el sistema informático del CNE para garantizar transparencia y veracidad, y convocar a nuevas elecciones seccionales.

Por esto, urge una reforma integral de la actual Constitución, incluida la Ley de Elecciones que, entre otras cosas, exija un perfil académico a los candidatos de representación popular, que evidencie su idoneidad, y una trayectoria honorable, exenta de procesos judiciales concluidos y/o en marcha.

Leonardo Cueva Piedra