Cartas al director / 13 de febrero de 2022

El Consejo de La Judicatura

Es el órgano de gobierno, de administración y disciplinario de la Función Judicial. Por lo que debe representar acciones de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, hasta el momento se desconoce los límites que deben existir en el campo local o con otra especialidad jurídica; se ven juicios con sentencia, practicados en Quito, por casos penales y levantados por otros jueces del Tribunal de Menores y de otros distritos, lo cual no dan curso a un proceso, ni se penaliza tales acciones. Debe elaborarse una normativa jurídica de responsabilidad profesional legal a la que cumplan las partes y jueces, seguidos por inspectores que hagan cumplir las políticas de los derechos civiles para que la Ley siga su curso dando seguridad y confianza a la población. Los miembros del Consejo de la Judicatura, para cumplir en forma transparente, no deben, ni pueden estar vinculados a la Función Ejecutiva, Legislativa ni ser miembros del Poder Judicial, para poder actuar en forma independiente en ése régimen disciplinario. Para poder obtener las bases sólidas en la formación del Consejo de la Judicatura, es importante la creación de una Escuela Nacional de La Magistratura, donde los miembros del Consejo, podrán hacer una carrera y año tras año, hacer uso de los elementos civiles, mercantiles y laborales que irán enriqueciendo el orden, la ética y la paz necesaria para el progreso de todos.

Julio César Palacio Barberán

Al señor presidente

Por este medio, quiero expresar “mi profundo agradecimiento “, al señor Presidente Constitucional de la República señor Guillermo Lasso Mendoza y a los señores administradores del Instituto de Seguridad Social IESS por el cuantioso aumento de USD 0,91 a la pensión jubilar que vengo percibiendo, valor que está muy por debajo del 1,9% de la inflación estimada, parámetro que debe tomarse para calcular el aumento.

Será que las autoridades creen o quieren hacernos creer que para los jubilados no ha subido el costo de la canasta familiar, las medicinas, los impuestos, los servicios básicos y los combustibles, con la muletilla de que gobiernan para los pobres y los sectores vulnerables o será que quieren convertirnos a la mayoría de ecuatorianos en indigentes. Este proceder no hace más que confirmar que los cambios y las mejoras no benefician ni beneficiarán jamás

a la clase de los jubilados que la mayoría somos personas de la tercera edad, que evidentemente no tenemos mayor peso electoral.

Sin embargo y como una verdadera bofetada contra nuestra clase, el costo de la gasolina extra ha subido en alrededor de un dólar de los estados unidos de América, por galón, con lo que para tener una idea de la humillación y maltrato con que se nos trata, bien podríamos decir que el aumento no nos permite cubrir la diferencia para comprar siquiera un galón de gasolina; así, como tampoco para pagar la contribución de un dólar cincuenta centavos de los estados unidos de América mensual, que como impuesto a la matrícula de los autos nos impone la revolucionaria Prefectura de Pichincha.

Que “Ejemplo” de país del encuentro, donde se dice impera la solidaridad, la justicia social y la inclusión.

Marco Enrique Cobo Quevedo

Errores de la Corte Constitucional en LO penal

La salida del Dr. Hernán Salgado de la Corte Constitucional deja un vacío difícil de llenar y un equilibrio por restablecer, entre una minoría llamada “conservadora” -por fallar conforme a derecho- y una mayoría que confundió el progresismo con el activismo judicial, en una materia que por su naturaleza no está regulada por el derecho positivo, porque prima la defensa de derechos aún por encima de la ley.

Luego de posesionados los nuevos miembros, la Corte deberá decidir su camino a seguir y enmendar errores cometidos, como por ejemplo las reformas de textos legales penales en un mal uso de una prerrogativa legal. La ley penal, por principio de legalidad, no puede reformarse por un “legislador” de segunda instancia, sino solamente por el proceso ordinario establecido en la Constitución de creación y promulgación de la ley. ¡No cabe otra forma! La Corte puede suspender textos legales penales si estima que violan derechos, pero no cambiarlos, sino sólo acudir a la llamada “prohibición de defecto”, es decir la emisión de la orden correspondiente para que el Legislativo enmiende el yerro y cree la norma penal necesaria.

Carlos Cortaza Vinueza

CARNET OBLIGATORIO ?

Para ingresar a Instituciones públicas, el requisito obligatorio es presentar Carnet de estar vacunado.

A nuestro alrededor varias personas se han contagiado con el Omicron a pesar de que todas, estaban con las dos (2) dosis de vacunas. Una persona vacunada –pero contagiada, presenta su Carnet y adentro de los locales-, indiscriminadamente contagia a todos.

Con las resoluciones de Autoridades, Quito en semáforo amarillo. Para ingresar al país ya no es obligatorio exámenes PCR ni cerco epidemiológico. Si se levantan restricciones y afores para las actividades, para que Carnet de vacunación,

si en los controles hay aglomeración y contagio.

Presidente del COE y Ministra de Salud, fortalezcan el control sanitario. Permitan dinamización de la actividad productiva.

Raúl Zambrano