Cartas al director / 01 de marzo del 2022

Redacción Elcomercio.com

La Gesta Gloriosa de Tarqui

Benjamín Villacís Schettini

Después del triunfo en Pichincha, el 24 de mayo de 1822, por disposición del Libertador Simón Bolívar, el Departamento del Sur (Quito, Guayaquil y Cuenca), actual República del Ecuador, entró a formar parte de la Gran Colombia con la extensión territorial de la Real Audiencia de Quito, creada por Cédula Real española de 1563.

En 1829, el vecino del sur llamó a elecciones en las provincias de Jaén y Maynas, pertenecientes a la Audiencia quitense, por lo que el Libertador Bolívar llamó la atención severamente a las autoridades peruanas, las mismas que, en lugar de retractarse, invadieron el territorio grancolombiano y llegaron hasta la actual provincia ecuatoriana del Azuay.

El Libertador encargó a Antonio José de Sucre la defensa del territorio grancolombiano, misión que fue cumplida a cabalidad obteniendo una gran victoria en el Portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829 y su magnanimidad quedó plasmada en lo que se conoce como “La Doctrina Sucre: La justicia de Colombia es la misma antes y después de la victoria” y que está incorporada en la Carta Constitutiva de OEA, artículo 3 (g): “Los Estados Americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos”.

Felizmente, los restos de Sucre descansan en la Catedral de Quito, atendiendo al deseo del “Abel Americano” e “hijo predilecto del Ecuador” quien, en una carta de 12 de diciembre de 1825, dirigida a su conciudadano el General Trinidad Morán, le decía: “… pero yo nunca pierdo de vista irme a fijar en Quito, porque pienso que mis huesos se entierren en el Ecuador, o que se tiren dentro del volcán Pichincha”



Contranatura

Carlos Mosquera Benalcázar

Es el pacto o asociación entre personas o instituciones que por alguna razón se consideran de naturaleza opuesta. El pacto antinatura entre Unes, Socialcristianos y Pachakutik, no es para lograr el progreso ni felicidad del país, sino para tumbar a un gobierno que parece honrado y que de continuar así en los tres años que faltan, retardaría ese tiempo a los pícaros que quieren seguir robando y encubriendo a los ladrones. Diego Delgado y Fernando Villavicencio saben la plena; tienen los documentos y pruebas irrefutables de las fechorías que los mandarán a la cárcel. Dado el tipo de delito, como tráfico de influencias o peculado que no prescriben, los delincuentes no pueden volver sino es a Latacunga a cumplir la pena y no están dispuestos, tienen que subvertir el orden, apoderarse de la Asamblea que perdone a Correa por falta de pruebas, librarse de Lasso y seguir con sus manos limpias, corazones ardientes y bolsillos llenos.

Tan miserables son los proyectos de los desestabilizadores, que Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, no tiene reparo en calificar a sus dirigidos de Pachakutik, como ‘asquerosos desechables de Unes’ (¿). ‘Gente Honrada’ se suma a Llori y espera que administre con justicia las sospechosas amnistías que liberarían de culpa y pondrían en libertad para seguir delinquiendo, a todos los asquerosos desechables de la delictiva Asamblea que nos gobierna.

Estadista para Ecuador

Jorge Arámbulo

¿Para llegar a la Presidencia del Ecuador ?; bien preparado en vertientes económica, social, política, legal, constitucional, etc. Quien obtuvo legalmente títulos, doctorados dentro o fuera del país, digno de reconocimiento; sin valerse de cargo público para auto otorgarse doctorados honoris causas, por “mera opinión o simple teoría económica”.

El articulista, analista con dedicación, preparación, describe la realidad sobre grandes problemas de Ecuador, ilustrando a lectores, más, cuando individualiza atracos de los últimos catorce años, cinismo de dichos gobernantes; se convierte enemigo de mafias políticas; etiquetando al columnista.

Hace diez años en entrevista televisiva demostró brillantez intelectual, política, estar a la altura de grandes personajes históricos, políticos del país. Graduado en Derecho Constitucional Universidad de Nueva York, Harvard, con PHD; Asesor Presidencial de, Roldós, Hurtado, Procuraduría del Estado, Ministerial; Miembro de Comisión Diplomática en Acuerdo de Paz con Perú, impulsor de Constitución 1998. Asesor en varias ramas del Derecho; habla tres Idiomas; socio fundador Estudio Jurídico Coronel & Pérez, defensor inclaudicable de principios éticos, morales, libertad de expresión, prensa; nos da idea gigantesca que estamos frente

al Estadista que tanta falta hace a Ecuador, y desarrollo que deseamos, como es, Dr. Hernán Pérez Losse.

Veinte años de articulista, analista, académico, con profesionalismo, patriotismo, expresándoles la verdad a dictaduras, dictadorzuelos, gobiernos autoritarios. Como ciudadano ecuatoriano, propongo, candidatura a la Presidencia de Ecuador a, Dr. Hernán Pérez Losse. Es hora que, ecuatorianos honestos, decentes, dirigentes, partidos políticos, agrupaciones sociales, deportivas, periodistas de investigación, toda la prensa se una en un solo frente alrededor de esta flamante candidatura, complementada con patriotas, como Villavicencio, Lara, señora de Gabela, por dar ejemplo. Así saldremos de tanta corrupción, sicariato, impunidad, asalto a bienes públicos, realizar reformas legales, constitucionales, aplicar leyes; sacándonos del pantano en que nos dejaron últimos gobiernos.

Deshonestidad académica y cómo evitarlo

Roberto Camana-Fiallos

En varias ocasiones he sido tutor de tesis, puedo decir que pertenezco a la generación que invierte más tiempo en ir encontrando plagio y copia en una investigación. Estos dos términos están estrechamente relacionados con la deshonestidad académica, y para evitar grandes males a tu investigación, te lo explicaré.

Cuando hablamos de plagio, es el uso inapropiado de ideas, materiales, o palabras de otras personas como si fueran nuestras, y que no acreditan de donde proviene la información. Entendiéndose, que la información ajena por más gratuita o libre que este en el internet, no podemos usarla sin citar a sus autores.

Por otro lado, según la Real Académica Española, la copia es “la imitación de una obra ajena con la pretensión de que parezca original”. El hecho de copiar no significa un robo de información. Parece controversial, existen personas que copian un estilo de algunos autores e incluso ideas, pero crean algo totalmente diferente.

Sobre todo, en Ecuador, la deshonestidad académica, según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), artículo 207, lo califican dependiendo su gravedad, falta leve (uno de ellos, incluir en trabajos académicos ideas u

opiniones sin reconocer las fuentes), falta grave (copiar un trabajo académico con o sin consentimiento, entre otros), falta muy grave (trabajos académicos con resultados o datos inventados o falseados, entre otras).

Por lo tanto, evita copiar y plagiar, con algunas recomendaciones sencillas, para las citas textuales, no olvides en poner el texto entre comillas. También puedes parafrasear, explicando con tus palabras las ideas de otras personas, sin olvidarte citar las fuentes de

En conclusión, la diferencia entre plagio y copia, radica formalmente, que el plagio, es robar la información de otros autores y copia es repetir una idea ajena a la nuestra. Usar trabajos ajenos, o fragmentos de obras dentro de la legalidad evita la deshonestidad académica.

Alcalde Guarderas, no hay que descuidar los espacios verdes

Nelson Ramos

Las áreas verdes, pequeñas o grandes, sobre las que el Municipio ejerce dominio, Ley Orgánica Municipal, son bienes de uso público. Las grandes, como por ejemplo parte de las faldas del Pichincha, pulmón y defensa de la ciudad, tienen límite para las urbanizaciones con permiso municipal. Construcciones fuera de Ley, jamás deberían ser legalizadas. No hay que descuidar su vigilancia para evitar gravísimas consecuencias (ejemplo, tragedia La Gasca)). Igual, no se debe descuidar las áreas verdes pequeñas, destinadas para parques, sitios de recreación, construcciones útiles a la comunidad, etc. Sí hay abandono, “no se les da vida”, hay casos en algunos barrios periféricos de la ciudad, que se convierten en refugio de delincuentes y hasta en propiedad de terceros mediante “habilidades administrativas” y posiblemente por ser personas influyentes, como ha sucedido en el barrio El paraíso de Guayllabamba. El lote espacio verde “Área Comunal N° 2” (según planos de la lotización), con Cédula Catastral a nombre de “MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, como predio N° 381510, hoy está en propiedad de un ciudadano, caso insólito, hasta con escritura y con Cédula Catastral a su nombre, por el mismo predio, lo que merece investigación interna en el departamento de Catastros. Como el Municipio se ha descuidado de vigilar y dar vida al espacio verde, los dirigentes del barrio tienen planes para su utilización y han presentado la denuncia al señor Alcalde, mediante Oficio N° 01-NARP-ING. de 08 de noviembre de 2021, para su recuperación con los trámites legales pertinentes, pues opino que el contrato adolece de vicios de nulidad. El caso no es trágico, pero estimo es importantísimo para el barrio El Paríso, y porque no decirlo, está en juego la respetabilidad del Municipio de Quito.

El contenido del presente artículo, absolutamente, compromete en ningún sentido al Diario El Comercio. Asumo íntegramente la responsabilidad del mismo.