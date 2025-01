Los mandos medios en un buen o mal gobierno

Generalmente, solo aparece, en representación del Estado, del gobierno, el Señor presidente de la República. Y todo está dirigido a su actuación y a lo que decreta o dispone.

Por tal motivo queda en segundo plano, pero con casi poca importancia, la labor que cumple cada Ministerio y hay muchos que pasan sin ser tomados en cuenta y muchos si cumplen una gran labor.

Pero tampoco deben ser muy promocionadas porque le quitan prestigio a la figura del primer mandatario. Mientras otros aprovechan esa poca importancia de su labor que se dedican a consignas de mucho reconocimiento al final de su gestión o, por lo contrario, al mal uso de sus facultades para hacer contratos, proyectos, que les benefician personalmente en deprimente de las grandes mayorías.

Naturalmente que se traza un proyecto de gobierno que define la conducta y el accionar de todos y cada uno de los que están sujetos a cumplir con los preceptos y el estilo de gobierno.

Pero, cada Ministerio o cada ministro tiene una línea de trabajo que le conduce a cumplir con lo establecido, pero, en el caminar, prevalece sus criterios o sus intereses. De ahí que se provoca la desfiguración unitaria del pensamiento del gobierno. Porque en campana se ofreció tal obra o tal acción para reorientar las fianzas, por ejemplo. Pero el Ministerio igual sigue con la misma política de siempre y no hay cambio. Que pasa entonces, se cambian las cabezas principales, pero quedan los mandos medios que son los que en realidad hacen la política de gobierno y son ellos los que siguen manejando el hilo de lo que por costumbre ponen trabas o se creen los que conocen y a los cuales hay que rendirles las consideraciones necesarias para que un trámite, un documento tenga el movimiento y la agilidad de la respuesta.

Así tenemos que la mayoría de los gobernantes sufren las consecuencias de la desidia y la poca honorabilidad de sus subalternos que cobran la coima para darle paso al petitorio de un cantón o de una provincia.

Erradicar la corrupción administrativa es una de las tareas de los gobiernos progresistas y erradicar tanto trámite, pero también tomar todas las seguridades que se requiere.

Mientras no cambiemos esa mentalidad de que esos puestos son para lucrar y no para prestar un buen servicio, no habrá gobierno alguno que demuestre que es un gobierno que merece ser reconocido por la honestidad y la capacidad administrativa en función a la solución y al buen trato de todo ciudadano.

Lionel Efraín Romero Reyes