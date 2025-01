Trump tuvo razón del muro y “el mundo no”

Conocía las olas migratorias de la “ONU, UE y SSXXI” que acaban las democracias. Migrantes de hace 2 décadas dicen no por la inseguridad y falta de puestos de trabajo. Correa con la falacia de la “libre movilidad” con colombianos, cubanos y venezolanos sin ningún filtro, ceduló para que voten por él y llegaron buenos y malos e indultó a 3 mil narcos; Biden para que voten por Kamala con delincuentes, 382 terroristas, Tren de Aragua, de Asia y México el fentanilo que mata 200 personas al día, chao la sociedad y gastan millones en asistencia médica y albergues, 340 mil menores desaparecidos, etc. ¿M. Flynn con alerta de atentado, cambios en la posesión y no solo por el clima? Suecia primero en tiroteos, violaciones, sicariatos, guerras entre bandas y explosiones solo después de Albania; contagiando a Dinamarca, Noruega, Francia…, o viceversa. No quieren más migrantes del “Pacto Global, ONU y UE”, ¿qué hace ricos a traficantes y políticos? Cambiar la violencia y crimen demoraría mucho más de 10 años, 90% de atacantes son de la segunda generación y hay de la primera. Su cultura y religión no respeta al del país receptor, sino que la explota con un alarmante descenso. El dictatorial pacto prohíbe a la prensa difundir nombres y hechos de los infractores y tienen más garantías que los connacionales y son impunes. A menores de edad llaman soldados niños del crimen en Suecia con 14 mil miembros, sus pandillas. Adultos usan a menores porque no tienen sanción. Cualquier parecido con Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Colombia…, no es coincidencia con los zurdos autócratas con careta de democracia.

Juan Carlos Cobo Rueda