Carta al Presidente Moreno

Me dirijo a usted por este medio porque así es más probable que llegue a leer esta carta. Le escribo porque, como a todo ciudadano consciente, me preocupan el presente y el futuro de nuestra patria.



Usted preside un gobierno considerado de “transición”. Le ha tocado la difícil tarea de levantar el velo preparado para ocultar los abusos del régimen de su predecesor, de quien fue Vicepresidente. Usted ha tenido el coraje de anteponer, a ese vínculo, los intereses de la nación. Correa le ha tildado de traidor, pero la patria ha aplaudido su decisión de combatir la corrupción y restaurar la destruida democracia . Al creer en su palabra, el pueblo le otorgó la más amplia facultad moral para devolver la salud a la República.



La anunciada cirugía contra la corrupción ha servido para descubrir, casi diariamente, escandalosas incorrecciones. Pero tal lucha parece haber llegado a un punto del que no pasa, lo que podría interpretarse como la expresión del temor de que, al descorrerse más velos, se descubra que la gangrena afecta también a quienes ahora detentan el poder. Esas dudas pueden llegar a operar en contra de usted y su gobierno.



Todos cometemos errores de los que luego nos arrepentimos. Los de los políticos son más graves porque terminan afectando al pueblo. El Ecuador necesita conocer un programa claro y firme de gobierno, oxigenado con las necesarias rectificaciones. Para ello, bastará que adopte medidas concretas que conviertan en una realidad visible su anunciada voluntad de cambio. Los rezagos del correísmo aún incrustados -de cerca y de lejos- en el poder le causan perjuicio. La búsqueda del consenso nacional que usted anuncia solamente tendrá éxito si se fundamenta en valores permanentes.



Hay ocasiones en las que un estadista tiene que tomar decisiones dramáticas. El Ecuador le ha confiado el nobilísimo papel de sanear al país de la corrupción y reinstaurar la vigencia de la ética y la ley, misión difícil, pero tan indispensable como ineludible.



La corrupción ha proliferado tanto que, para fortalecer la democracia, el país tendrá que perdonar muchos errores de sus dirigentes, pero antes le será indispensable ver castigados los delitos del pasado reciente. El país sabrá perdonar si ello resulta indispensable para dar renovado vigor a sus instituciones. Pero no perdonará nunca si la misión que a usted le ha deparado la historia no es asumida a plenitud, por temores, falsas lealtades o -¡Dios no lo permita!- por compromisos inconfesables.



Esta carta no tiene intención acusatoria alguna. Solamente quiere transmitirle, respetuosamente, el criterio franco de un ciudadano honesto. El país quiere creer en usted y trabajar con usted. ¡Escuche ese clamor ciudadano, señor Presidente! Si no lo hiciera, no se admire que se abran insondables abismos y tenebrosas responsabilidades.