Carta ‘académica’

Amigo, colega: Aquí me tienes, como se dice con grandilocuencia, ‘en el foco de la tormenta’. Estoy bien. He dejado desde hoy, de ir a la Real Academia a trabajar. Lo haré desde casa, un piso cómodo, donde tengo habitación y baño privado, salita y cocina. Han prohibido salir, y la RAE ha decidido cerrar, creo que por primera vez después de la Guerra Civil (¿con mayúscula? ¡qué horror!).

Cuando llegué a Madrid, compré un libro que me interesaba mucho, de Trapiello. Había leído sobre autor y libro en Internet, se titula ‘Las armas y las letras’, pues es, precisamente, sobre los escritores españoles y extranjeros en la guerra española.

Menciones importantes, interesantes pero, obviamente, cortas, que tratan de poner ‘en su sitio’ a republicanos y sublevados, sobre todo las ideas de cada uno que emergen de sus textos, ¡cuánto se escribió durante la guerra! Cuánta ironía, fasto, pequeñeces, dignidades, cuántos detalles nimios pero esenciales en la vida de cada escritor, Machado, Neruda, Vallejo, este quizá el más grande, por más poeta, con su Pedro Rojas inolvidable…, y cientos de otros. Hay datos extraordinarios, nombres inesperados, personalidades acobardadas o valientes, luchadoras o escondidas en este libro estupendo y curioso, de título quijotesco, y la lectura se me mezcló con la realidad –esta guerra contra un enemigo invisible, en la que, por las noches, hacia las nueve y media (aquí anochece tarde y más, ya en primavera) la gente, encerrada el día entero, salvo para ir, uno, no dos, a farmacias y supermercados, sale a los balcones y ventanas a aplaudir a médicos, enfermeros, policías, a aplaudir a todos los que vuelven posible esta Madrid desierta, este cuidado.Ahora buscamos (la RAE, los amigos, algún ministro amigo de Ecuador, en mi caso), la forma de que yo misma y los tres académicos (México, Bolivia, Ecuador) que llegamos para trabajar en la RAE tres meses, (¡cómo me gusta el tres!), volvamos a nuestras casas.



Y yo te escribo con nostalgia de casa, casi con envidia, pero con enorme miedo por el país, por nosotros que somos todos, por los que sin salir a la calle no tendrán para comer, los que, ¡Dios no lo quiera!, morirán; los que sigamos vivos, los asambleístas, el presidente, un presidente bueno con los límites de su condición humana, al que le tocaron un país en bancarrota económica y moral, unos asambleístas egoístas y horribles (otros, menos); un petróleo a la baja, deudas infinitas y ahora, la pandemia, la peste. Le tengo admiración y pena. Asumió el poder desde la corrupción de la mafia correísta, un bajón moral tremendo, el descenso económico, político, ético. Y se me ocurre que él es, precisamente, ante estos dolores y penas, ante este enemigo invisible, el más vulnerable de los que esgrimimos como argumento de muerte o de salvación, nuestra pertenencia a la tercera edad.



Te dejo, querido colega. Si no, no terminaría. Esperemos, confiemos. Que de esto salgamos mejores; tu admiradora, tu colega, tu amiga, Susana.