Nuevo Alcalde, nuevo estilo

A los 31 años otro radiodifusor chimboracense asumió la Alcaldía de Quito, dignidad que entre 1984 y 1988 desempeñó Gustavo Herdoíza, oriundo de Riobamba, más conocido como Maestro Juanito, pseudónimo con el que condujo varios espacios en Radio Tarqui; fue Presidente de Aucas.

Jorge Homero Yunda nació en la parroquia Guano; es multifacético: médico, músico deportista, fue dirigente del Club El Nacional, legislador de Pichincha y Presidente de Conartel en la década del “arroz verde”; como Loro Homero dirige la emisora Canela.



Entre los dos hay algunas coincidencias.

Uno de los primeros escollo que probablemente tendrá que afrontar, con la sutileza que ha demostrado el nuevo dignatario, es la fragmentación del cuerpo edilicio que lo acompaña, pero, varios concejales de diversas tendencias ya han expresado su intención de colaborar en forma desinteresada, al margen de banderías partidistas, por el bien de la ciudad y el cantón, como ha sido tradicional en esta corporación, lo cual, lamentablemente, varió en los últimos períodos, a tal punto que el ex alcalde Mauricio Rodas manifestó que el bloque correísta bloqueó su acción en forma sistemática, pese a lo cual efectuó unas cuantas obras importantes, como la construcción de la primera etapa del metro, el proyecto de agua potable Chalpi Grande-Papallacta, la prolongación de la Avenida Simón Bolívar, los intercambiadores de Carapungo y de la avenida de Los Granados, el centro de convenciones, el mejoramiento de varios parques, la creación de 200 “guagua centros”, la adquisición de 80 buses biarticulados, etc., pero, así mismo, se le reclama por la ineficiencia en la recolección de basura, la falta de mantenimiento de muchas calles, la proliferación de ventas ambulantes, el incumplimiento de la construcción de la arteria paralela al túnel Guayasamín.



Es saludable que el nuevo timonel de la Municipalidad capitalina haya seleccionado, según afirma, a personas capaces y honorables, sin miramientos políticos, para la dirección de las numerosas dependencias y su anuncio de que suprimirá o fusionará las empresas y departamentos innecesarios, con lo cual, inclusive, se agilitarán los trámites que ahora dejan mucho que desear. También son plausibles algunas medidas de austeridad que ya está aplicando y que piense en la disminución de la desproporcionada burocracia municipal y en la modernización de los sistemas administrativos.

Valdría la pena que aproveche, además de sus propios proyectos, los planes de acción elaborados por equipos de trabajo de ex alcaldes y algunos candidatos a esa dignidad, que los han puesto a su disposición y que haga realidad la creación de un Consejo Consultivo, con la participación de ex personeros del Ayuntamiento, para que aporten con su experiencia e ideas para la solución de los múltiples problemas de esta urbe sin demagogia y que se cumpla el lema de “Quito grande otra vez”.