¿Fabulosas o mamotretos?

Cuando el anterior Gobierno disfrutaba de la mayor bonanza económica de nuestra Historia, decidió realizar una serie de obras faraónicas, algunas de ellas innecesarias y las adjudicó “a dedo”, literalmente con cheques en blanco y entre ellas incluyó a las polémicas unidades educativas del milenio (UEM), consideradas emblemáticas por el correísmo, pero que se convirtieron en “elefantes blancos”, según el actual Mandatario.

El expresidente Correa proclamó que dichas unidades educativas “constituyen modelo ejemplar de vanguardia no sólo a nivel nacional sino latinoamericano e incluso mundial; son fabulosas y sirven de ejemplo para la región”.



En cambio, el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, las calificó de “mamotretos que demuestran el desconocimiento de la realidad nacional”.



Se han suministrado diversas cifras sobre el costo de las unidades del milenio, pero en todos los casos constan contratos complementarios que elevan sustancialmente el presupuesto inicial y lo más grave es que, mientras están subutilizados esos elefantes blancos, fueron cerradas más de 7.000 escuelas comunitarias, la gran mayoría rurales y unidocentes, lo que obliga a que decenas de miles de niños de ambos sexos, de familias pobres de zonas rurales, tengan que caminar, llueva o haga sol, mañana y tarde, varios kilómetros por peligrosos chaquiñanes hasta las suntuosas UEM y viceversa.



Ante tan dura realidad, el presidente de la República, Lenin Moreno y el ministro de Educación, Milton Luna, dieron a conocer hace pocos días su decisión de enmendar las absurdas y precipitadas innovaciones implantadas por los ”expertos” de la Revolución Ciudadana, enmienda que no significa “volver al pasado”, como ya increpan los - sino la restauración y equipamiento de los inmuebles en los que funcionaban las escuelas rurales, tarea compleja y costosa, ya que la mayoría de dichas casas se hallan en proceso de deterioro y dedicadas a diversas actividades ajenas a su misión.



Se informó que el plan de reordenamiento de la oferta educativa, elaborado por el Ministerio de Educación, contempla también la capacitación del personal docente, la reducción de la excesiva carga administrativa, etc. y que la reapertura de los planteles rehabilitados será paulatino y se iniciará este año, con la reincorporación de mil planteles, para lo cual se ha hecho una asignación inicial 70 millones de dólares y se aspira a contar con la participación de los padres de familia, municipios y consejos provinciales de sus respectivas jurisdicciones etc., de tal manera que este año serán reincorporadas mil escuelas y el próximo año otras mil.



La inauguración simbólica del primer establecimiento de esta naturaleza tuvo lugar anteayer, en Chunchi, provincia de Chimborazo,.



Con este regreso a la realidad nacional podrán retornar a las aulas miles de niños, como tienen derecho.