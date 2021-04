Caperucita y el lobo, siglo XXI

A veces una sociedad está tan necesitada de detener el vértigo y aterrizar en un par de certezas, que una vez que lo logra se deshace en explicaciones. El triunfo de Guillermo Lasso, apenas días después de una segunda vuelta de pronóstico reservado, se siente como el triunfo de la sensatez sobre las recurrentes teorías del todo o nada. Ocurrió tan rápido, que lo que en un momento parecía imposible ahora luce lógico y a la vez abre una serie de posibilidades.

Lasso es quien menos se ha extendido en las razones de su triunfo y más bien se esfuerza por seguir el ritmo de las enormes y difíciles expectativas creadas con su llegada al poder. Pero el resultado ha sido la ocasión para oír explicaciones cada una más conveniente -no necesariamente más convincente-que otra.



Correa se lamenta de no haber podido estar presente en la campaña, lo cual según él habría bastado para que su alfil ganara; solo tenía que animarse a enfrentar a la justicia. Su sucesor quiere, por su lado, instalar la idea de que sin él no habría habido Lasso. Según esa teoría, divulgada copiosamente, ha gobernado como un estadista y ha hecho posible la transición. Muy temprano para un colofón tan soñado.



Pero una de las teorías que más impresiona es la de Salvador Quishpe, asambleísta nacional por Pachakutik y posible presidente de la Función Legislativa: lo que pasó el 11 de abril, dice, es una repetición de octubre de 2019, y el presidente electo tiene que captar el mensaje.



Según esa teoría, hay en el Ecuador una suma de sensibilidades y problemas no resueltos flotando desde hace rato en el ambiente, y eso implicó que la gente que votó en la primera vuelta por su coideario Yaku Pérez y por Javier Hervas (de la Izquierda Democrática) apoyara a Lasso con la idea de que él iba a recoger mejor esas problemáticas que Andrés Arauz...



Una teoría audaz que sin embargo ha dado pie a acercamientos entre varias fuerzas, con el fin de sacar adelante una agenda político-institucional, económica y social de consenso. La política es el arte de lo posible, pero hay unos límites que van más allá de los deseos personales y las elucubraciones. ¿Qué piensan el propio Creo y su socio, el PSC?



En medio del entusiasmo, el líder socialcristiano Jaime Nebot ha hablado de acuerdos puntuales con el correísmo, y desde ese lado hemos visto gestos poco conocidos entre los líderes de la llamada revolución ciudadana, como llamar al ganador para felicitarlo e incluso ofrecer apoyo para la gobernabilidad.



¿Un nuevo momento político? Dudoso. Quienes tienen motivos muy fuertes para recuperar el poder van a seguir intentándolo a toda costa. Es ingenuo pensar que sus objetivos políticos y jurídicos quedarán guardados en el clóset hasta la próxima fiesta electoral. Hay demasiados intereses en juego y los descuidos y errores serán capitalizados.



Ahí están y estarán al acecho los lobos del cuento, bajo sus gruesas pieles de borrego.