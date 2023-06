El caos y los caudillos

En una entrevista me preguntaron por qué los ecuatorianos nos dejamos seducir por el populismo y somos afectos a los caudillos. No sólo los ecuatorianos, respondí, es un fenómeno latinoamericano y se debe a que vivimos en la soledad y el caos. El populismo nos hace sentir la ilusión de que no estamos solos y los caudillos nos ofrecen la esperanza del orden.

El ecuatoriano es un ser solitario que vive a la defensiva porque el medio es hostil. Cargado de preocupaciones se encierra en su silencio y su lenguaje está lleno de insinuaciones, cortesías y recelos. El populismo y su Estado paternal resultan cautivantes. Una entrevistadora melosa, afanosa de quedar bien, le preguntaba a un sicólogo correísta: si Rafael Correa fue un padre, ¿Luisa no será una madre?

Vivimos en el caos que no ofrece ni seguridad ni confianza. El mundo entero vive el vértigo del regreso al caos original, pero nuestra política exhibe más dramáticamente el desorden. Políticos vanidosos, producto de un hervidero de partidos sin ideología, organización, planes ni cuadros, se lanzan porque ven fácil alcanzar el poder. En esta barahúnda, el caudillo parece una promesa de orden.

Las condiciones de la sociedad ecuatoriana pueden hacer posible que pasen a una segunda vuelta los candidatos con discurso más populista y mejores condiciones para caudillos. Nuestros caudillos no participan en la contienda, pero tienen candidatos subrogantes.

Es muy difícil establecer diferencias entre los aspirantes que se dicen de centro. Los problemas son tan graves que resulta ilusorio pedir a los candidatos que presenten proyectos con planificación, financiamiento, plazos y responsables de su ejecución.

Los electores votarán por corazonadas, por contagio o por resentimiento y el candidato que llegue a la presidencia se enterará, recién entonces, que debe enfrentar a las mafias de la política, del narcotráfico, de la corrupción. Los caudillos no resuelven el caos, ellos generan el caos para llegar al poder.