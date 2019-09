La cantaleta que se viene

Tic, tac, tic, tac. Ya mismo aparece en Ecuador la cantaleta maldita, es una cosa de tiempo. Cuando aparezca habremos llegado a nuevos bajos. Se pudrirá un poco más la ya vergonzosa realidad nacional.

Siento que cualquier momento aparecerá. ¿Vendrá ella de la mano de un joven con un discurso furibundo? O, ¿será una persona mayor que atraiga la empatía y el descontento de quienes – tras décadas de intentos – siguen sin tener una vida digna?



También puede que empiece en otro país sudamericano, y luego haga metástasis en el resto; similar a lo ocurrido con el antisemitismo en Europa. En 1906 la palabra judenrein (“libre de judíos”) fue inventada por el club de ciclistas de la ciudad de Linz en Austria, y ese fuego se expandió por todo el continente.



Ya la gente lo dice en las calles. “Todo es culpa de los malditos venezolanos”, me dijo esta semana un taxista (yo le conté que también hubo gente que dijo eso de los ecuatorianos cuando emigramos a Europa). “Uyyyy”, pensé para mis adentros, ¿cuánto tiempo faltará para que a algún iluminado se le ocurra decir eso en una palestra política?



La cantaleta de echarle la culpa al inmigrante, solo eso falta para que nuestra política sea aún más tóxica. Como en nuestro país la política ha sido un mecanismo de apropiación de riqueza y éxito pecuniario, no me sorprendería que alguien desesperado por no poder llegar a fin de mes decida lo primero que le salga del colon. Y, ¡puf!, como la espuma se popularice, llene las ondas de radio de una retórica podrida, y nos haga olvidar de las verdaderas causas del descalabro ecuatoriano.



Entonces me adelanto (aunque sepa que este piltre artículo no sea suficiente advertencia). Prohibido olvidar que los despidos no son causados por un grupo de migrantes, sino porque las arcas públicas no dan para pagar salarios. Prohibido olvidar que si no hay oportunidades laborares es porque durante 10 años valió un rábano la industria privada y se dio total protagonismo al mastodonte estatal. Prohibido olvidar que nunca hubo un volumen de corrupción comparable en la historia nacional. Prohibido olvidar que no fue un frenesí inexplicable lo que nos trajo hasta aquí, simplemente se nos acostumbró a vivir por encima de nuestras posibilidades (para que unos se enriquezcan muy por encima de sus méritos).



¿El sistema policial heredado (curtido a punta de pases truchos) es infalible? ¿El sistema judicial – con una miríada de contratos irregulares liderados por su ex titular y con jueces acostumbrados a ser cómplices – era ejemplar? ¿Acaso los inmigrantes vinieron a dar la vuelta a una realidad excelente?



Qué chiste, un jaguar latinoamericano, una mesa servida, una sólida locomotora económica que se quiebra en seguida. Prohibido olvidar, prohibido olvidar, prohibido olvidar…



