Candidatos y reforma política

Uno a uno, hemos ido desgranando los grandes temas que una campaña política debiera contener, y la propuesta ha sido pedir a conocedores expertos de los diversos temas y ecuatorianos respetados poner sus puntos de vista a manera de preguntas para los candidatos presidenciales.

Nos proponemos que quienes aspiran al sillón presidencial se apresten a presentar, de forma seria, unos compromisos claves en distintos aspectos de la vida nacional que consideramos cruciales.

Un asunto esencial será rescatar la credibilidad de la clase política. Es verdad que es un problema común a varios países donde los ciudadanos piensan que se pueden organizar y vivir sin el incómodo rol de los políticos. Un error. Lo que hay que hacer es mejorar el nivel y la calidad profesional, ética y humana de quienes participan en política y eso corresponde solamente a los ciudadanos votando por los más aptos.

En cuanto una reforma política como un instrumento fundamental para mejorar la vida de las personas, fortalecer la democracia y alcanzar un mayor grado de madurez cívica, van algunos señalamientos de máxima trascendencia dignos de responderse.



Enrique Ayala Mora, historiador, escritor, académico, ex vicepresidente del Congreso Nacional y dirigente del Partido Socialista pregunta: ¿Cree usted que la reunión de una Asamblea Constituyente en los próximos años sería un medio idóneo para remplazar la Constitución vigente y para institucionalizar el país?



Simón Espinosa Cordero, académico de la lengua, escritor, periodista y personaje vinculado a la lucha contra la corrupción, formula: ¿Cree usted que valga la pena cambiar la Constitución 2008, causa de tantos males, por la de 1998?

Este cambio no cae en el candado constitucional, pues no es una carta nueva, sino necesita un referendo del Presidente.



Pablo Dávila Jaramillo es quien preside el Comité por la Institucionalización Democrática que busca una consulta popular y plantea: ¿Cuál es su postura respecto a la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la restitución de facultades de designación de autoridades a la Asamblea Nacional -reestructurada en un sistema bicameral-?



Ramiro Rivera Molina fue legislador, concejal, Secretario Nacional de Información Pública y dirigente de la Democracia Popular y propone el siguiente aspecto: Si la democracia funciona con instituciones, tomando en cuenta la atávica inestabilidad y pugnas, ¿Tomará alguna iniciativa en el ámbito de la regeneración del sistema político? ¿Qué piensa de la bicameralidad? ¿La representación legislativa debe reservarse solo para los partidos y movimientos nacionales? ¿Establecer un umbral del 3% de la votación nacional para el acceso a la Asamblea? ¿Las elecciones legislativas en la segunda vuelta presidencial? ¿Qué haría para reducir el número de organizaciones políticas en el Ecuador?

Los candidatos tienen la palabra.