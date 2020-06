El camino sueco

En días de confinamiento, además del teletrabajo, las tareas domésticas o la gimnasia (pero la financiera), los que somos padres también debemos ocuparnos de que nuestros hijos atiendan a sus clases virtuales y hagan sus deberes. Es un trabajo algo extenuante, pero lleno de satisfacción cuando los vemos cumplir sus metas. Entre las últimas tareas que le enviaron a mi hijo Nicolás, estuvo la de hacer una “revista” sobre la Segunda Guerra Mundial, tema que me apasiona y del que tengo alguna bibliografía, que nos pusimos a consultar ávidamente. Terminado el deber me quedé enganchado, por lo que seguí profundizando sobre todo en el de las causas económicas de la guerra. El crack de la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929 causó que la economía mundial se viniera abajo, lo que tuvo consecuencias devastadoras en casi todo el mundo. Los países reaccionaron de distintas maneras, los EE.UU. adoptaron el famoso New Deal de F.D. Roosevelt, mientras que en Europa las respuestas fueron diversas.

La más dramática fue la destrucción de la democracia en Alemania en manos del nazismo, que la acusó de ser responsable de la crisis económica para así consolidar un régimen autocrático de brutalidad y terror con las consecuencias que todos conocemos. Lo que quizás se conoce menos es el camino que siguió Suecia, que implicó una renegociación de su pacto social y una re configuración del papel del Estado, donde los trabajadores jugaron un papel fundamental cuando renunciaron a las absurdas ideas marxistas y abrazaron la democracia liberal y las elecciones, aliándose incluso con los sectores empresariales, a fin de hacerle frente a la crisis. La idea era dotarle al Estado de más herramientas para cumplir ese objetivo, pero no haciéndolo más poderoso o grande, sino más eficaz. Un Estado que coadyuvara al combate a la crisis, ofreciendo beneficios y ayudas a los trabajadores, pero alentando la flexibilidad y fluidez laboral, lo que fue muy efectivo para luchar contra la pobreza que en el resto del mundo hacía estragos.



La noción de darle más facultades al Estado nos es muy incómoda a los liberales, pero si se mantiene al Leviatán bien encadenado, en los términos de Acemoglu y Robinson en su libro El pasillo estrecho, un pacto similar al sueco podría ser el camino para enfrentar la crisis, sin embargo, para eso se requiere que todos los actores: gobierno, partidos, empresas, movimientos sociales y trabajadores remen hacía la misma orilla. ¿Podrán hacerlo? ¿Han madurado con la pandemia? Por un lado, ¿tendrán presente la equidad o solo su beneficio en sus decisiones?, por el otro, ¿seguirán defendiendo teorías superadas y consignas trasnochadas? Por suerte ahora mi hija Antonia requiere de mi ayuda, lo que pone mis pensamientos en cosas más felices.