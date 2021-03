El Cabildo y sus complicaciones

El Cabildo Metropolitano, especialmente el Alcalde, tienen pendientes varios asuntos, que ocasionan preocupación.

Uno de ellos, referente a la adquisición de cien mil pruebas covid en Corea, por 4’200.000 dólares, está en manos de la justicia, que dispuso que el primer personero municipal porte grillete electrónico, por presuntas irregularidades en esa negociación. La Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y la Fiscalía investiga si se cometió el delito de peculado, ya que no cumplen las especificaciones señaladas en el contrato. Otros funcionarios municipales involucrados en este caso tienen orden de prisión.



El doctor Jorge Yunda sostiene que es víctima de persecución política; que “el grillete es la mejor presea que ha recibido por salvar más de cincuenta mil vidas” y convocó a una sesión del Cabildo en un estadio, donde recibió respaldo popular, pero no se cumplieron las medidas de precaución establecidas y varios personajes coinciden en que, de ninguna manera es motivo de orgullo un grillete impuesto por un presunto delito.



Ante la serie de inconvenientes surgidos para la adquisición de vacunas por parte del Ministerio de Salud y por el mal manejo de los pocas miles obtenidos, que ocasionó la renuncia y salida del país del titular de esa cartera, doctor Juan Carlos Zevallos, el personero municipal capitalino se halla empeñado, al igual que algunos alcaldes y alcaldesas del país, en la compra y manejo directo de esa vacuna y encabeza la agrupación de siete burgomaestres de la provincia de Pichincha para realizar en forma conjunta ese proyecto, para el cual el Municipio de Quito aportaría con 20 millones de dólares y los otros seis con dos millones, y el presidente Moreno impartió ya la autorización necesaria, con la condición de que se cumplan los requisitos exigidos por los organismos correspondiente. Lo saludable e indispensable es que se coordine esa acción, inclusive en la aplicación del antídoto, para evitar duplicación de esfuerzos y los consabidos problemas. Algunos ediles exigen se les informe sobre el origen de ese dinero.



Al fin, el 3 del presente mes el Directorio de la Empresa Metro resolvió que el Municipio administre, en forma directa, con la asesoría de un operador internacional con experiencia, el funcionamiento de ese novedoso sistema de transporte en nuestro país, que iniciaría su atención a los usuarios en febrero del 2022, o sea otro año de retraso de tan costosa obra, porque no se efectuaron a tiempo los estudios necesarios para tal decisión.



También sigue pendiente la fijación del nuevo pasaje para los buses de servicio urbano en esta capital. Hace unos días se anunció que desde el 1 del presente mes se subiría de 25 a 35 centavos en aquellos vehículos que cumplan varias mejoras, pero, el día anterior se cambió de criterio y se dejó pendiente tal decisión que se arrastra desde hace muchos años.