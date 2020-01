Buscando la punta del ovillo

Cedatos con ocasión de sus 45 años entregó al país a través de su presidente ejecutivo Polibio Córdova el libro titulado “La Fuerza de la Opinión Pública”, cuya importancia radica en su amplio contenido dedicado al análisis de los diferentes agregados macroeconómicos, sociales y políticos en el período 1974 - 2019, otorgando a los lectores una visión sistemática y clara de la evolución del Ecuador en casi 5 décadas.

El análisis, refiere el autor, tiene como fuente la información oficial, de organismos internacionales especializados y de la opinión pública, sobre cuya base se aplican metodologías de estudio que permiten obtener cifras y datos que revelan la situación del país a través de los años. Especial valía merece la opinión pública, pues refleja la percepción del país desde los ojos de la ciudadanía, producto logrado a través de la encuesta “instrumento positivo de la democracia porque permite que la población, representada por quienes responden …, haga oír su voz y colabore en la toma de decisiones”.



Con un análisis detallado de los diferentes gobiernos a partir del Ab. Jaime Roldós Aguilera (1979-1981), hasta el licenciado Lenin Moreno (2017- 2019), y los diferentes niveles de aprobación de los mandatarios (1979-2019). De los 13 presidentes que se sucedieron en este período, en promedio, el nivel de credibilidad al inicio fue de 57.2%, siendo los picos más altos para Roldós y Correa con 68%, mientras que el promedio al finalizar fue de 30%, correspondiendo los más bajos a Abdalá Bucaram (6%) y Jamil Mahuad (7%).



Los indicadores económicos no obstante la transformación de la economía de agrícola a petrolera y el incremento en la recaudación de impuestos demuestran que el país profundiza su crisis y no logra insertarse adecuadamente en la globalización, registrando un balance financiero y social negativo, crisis que se ahonda en el gobierno del presidente Correa. El endeudamiento ascendió de 14 mil millones en 2007 a 75 mil millones en 2019, según el presidente actual, lo cual significa una deuda per cápita cercana a los USD 4.500. Los niveles de crecimiento son igualmente críticos, con porcentajes bajos e incluso negativos, -0.05%, previsión para 2019. El riesgo país, los bajos niveles de IED y el incremento del gasto público son constantes que no se han podido superar. Agravado todo esto por el sesgo ideológico hacia el socialismo del siglo XXI y la lacra de la corrupción que mantienen al país sumido en una crisis crónica.



Los indicadores sociales son tristemente reveladores, de la obligada migración resultado del feriado bancario se ha pasado a un desempleo enraizado, estimado oficialmente en 4.5% pero que la realidad presume en mucho más, circunstancia que complica cada día la subsistencia y sobrevivencia de los ecuatorianos, proyectando un escenario futuro mucho más difícil que el actual.



Columnista invitada