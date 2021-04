En algunas ocasiones hemos llegado a pensar que nuestra clase política es una de las peores de América Latina. Sin embargo, cuando comparamos con lo que sucede en el Perú, déjenme decirles queno estamos tan mal.

El 11 de abril los peruanos acudieron a las urnas. Fue la primera vuelta de las presidenciales. Si antes de los comicios se vaticinaba que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) podría pasar a la segunda vuelta, nadie sospechó que Pedro Castillo (Perú Libre), llegue en primer lugar.



Lo más preocupante es que ninguno de los dos candidatos asegura un cambio institucional positivo sino todo lo contrario. Los dos son populistas. No tienen una propuesta sólida de gobierno. Castillo, por ejemplo, ha dicho que desactivará el Tribunal Constitucional y lo reemplazará por “verdaderos tribunos del pueblo”. Que cerrará el Congreso, si el pueblo así lo pide… Mientras tanto, Keiko Fujimori, heredera fiel de la forma de hacer política de su padre e instigadora solapada de las crisis políticas que ha vivido el Perú en años recientes, no es una garantía de nada. Posiblemente brindará tranquilidad al sector productivo ya que está de acuerdo en dar continuidad al modelo económico neoliberal que impera luego de la severa crisis de 1989.



Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura y ex candidato presidencial, ha afirmado recientemente que el Perú está al borde del abismo. Frente a este escenario electoral y a la franca posibilidad de que llegue a la presidencia un representante de la izquierda radical, ha exhortado a los peruanos a votar Keiko Fujimori.



Es el “mal menor”. Exhorto por demás controvertido cuando se toma en cuenta que Vargas Llosa ha sido uno de los más fuertes críticos de Alberto Fujimori y de su dinastía.

Y es que el Perú no logra superar la aguda crisis política. En el último quinquenio este país tuvo cuatro presidentes de la República y dos congresos (Vizcarra lo disolvió en una ocasión) como producto de la interminable crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay una profunda insatisfacción ciudadana con las instituciones políticas y especialmente con los partidos políticos. La mala gestión y los escándalos de corrupción no cesan.



Al igual que en Ecuador, en donde abundan en número las organizaciones políticas, Perú tiene un sistema de partidos múltiple. En cada elección hay una media de 25 partidos compitiendo. Salvo el Partido Aprista Peruano (PAP) y Acción Popular (AP), el resto de organizaciones políticas son débiles y poco sólidas. Hay mucha volatilidad. En cada elección desaparecen y aparecen nuevos partidos. Esto ha llevado a varios académicos a concluir que en el Perú hay una democracia sin partidos (Levistky y Cameron, 2003). Esta tendencia se mantiene en la actualidad.



Como si fuera poco, el nuevo Parlamento estará fragmentado. Esto ocasionará de nuevo problemas de gobernabilidad y tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Veamos qué sucede este próximo 6 de junio que es la segunda vuelta.