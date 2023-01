Allá por el 2004 sonaba un clásico urbano ."¿Quién tú ere'?- Tu bizcochito" cantaban Wisin y Daddy

Yankee. Aunque no lo crean, esto tiene relación con la política local. Seguro te preguntas por qué.

Está relacionado con las prioridades de los legisladores de cara a los problemas del país. Nosotros lo

sabemos y sentimos las consecuencias ellos. Y nos indigna aún más la mala gestión legislativa.

La semana pasada, se aprobó el día nacional del Bizcocho, manjar y queso de hoja (no me

malinterpreten, no es en contra del gremio) pero ¿esas son las prioridades de los legisladores? ¿De

verdad? En esa misma sesión se trataron temas de seguridad y no tuvo tanta acogida como el

susodicho bizcocho.

Por eso no nos debe sorprender la poca credibilidad del legislativo ante la ciudadanía. Esto nos debe

preocupar porque es un órgano de representación importante. La democracia moderna justamente

se trata de ceder un poquito de poder y autonomía para que unos "bizcochitos" tomen decisiones en

nuestro nombre. Nos quedamos de año en materia de calidad, definitivamente.

No se pueden poner de acuerdo en una agenda legislativa a favor de los intereses del país pero sí

pueden decretar días especiales para conmemorar la gastronomía criolla. Esto es un chiste,

pareciera que nos creen ingenuos porque estas decisiones son una burla. Hay tantos temas para

resolver: seguridad, educación, fiscalización, salud, pero aprovechan el tiempo para alabar un

pastelillo.

Mis queridos bizcochitos en la Asamblea, ustedes trabajan para el país, no para un restaurante. Son

legisladores, no chefs. Dedíquense a generar confianza en la ciudadanía con respuestas a los

problemas urgentes del país, que con bizcochos, manjar y queso no se resuelven.