Por trámites personales tuve que ir hacia la Río Coca, al norte de Quito. Hacía como año y medio que no iba por el lugar y las cosas lamentablemente no han cambiado mucho.

Era alrededor de las 10h00 y había ventas ambulantes, buses que entraban y salían de las estaciones de la Ecovía y del transporte interparroquial. El calor era abrazador, típico de la época, y casi todos íbamos con las ventanas cerradas, no solo para evitar algún robo, sino el eterno gas, que oscila entre el gris y el negro, que lanzan las unidades de transporte público mayoritariamente y que nadie jamás ha querido controlar.

El tramo comprendido entre la Eloy Alfaro y la calle París me tomó 18 minutos. Los cronometré. Es un montón de tiempo para algo que debiera tomar no más de cinco minutos, si acertamos al rojo en todos los semáforos.

Y los conductores que no ayudan ni un poquito: alguno se pasó del carril de la derecha a la izquierda cuando el semáforo indicaba que pare, porque quería regresar a la Eloy Alfaro. Los taxistas que se apoderan de todo el carril de la derecha, lo que hace que casi no se mueva la fila. Los que se quedan atravesados en las calles secundarias de la avenida, porque si ellos no pasan nadie tiene derecho a circular y, así, cientos de infracciones que a los ojos de los policías municipales (cuando están) ni se dan por enterados. A veces los trato de entender -y hasta justificar- porque con la costumbre reinante de solucionar las diferencias bajo la ley del más bravo, los propios infractores se muestran descontrolado cuando alguien tiene la osadía de decirles algo.

Si es abrumador esto para un adulto, es entendible que, a partir de la próxima semana, cuando comience el período escolar en la Sierra y la Amazonía, la situación vuelva a ser como muchas veces: muy caótica. Pienso en los pequeños que tendrán que estar sentados o parados en las unidades que los transportan. Algunos llenos de alegría y euforia, otros de mal humor, con sueño o muertos del aburrimiento, en horarios que son particularmente duros.

También pienso en qué si habrá suficiente cordura para manejar en las avenidas en las que se insiste correr. Estas semanas que las autoridades municipales han dicho que han trabajado en educar a los conductores a que no corran y que muchos se quejan por las potenciales multas y hasta se interpusieron acciones legales, ojalá y entiendan que tener un carro es una comodidad y un lujo y eso nos obliga a ser responsables con nosotros mismos y con los demás.

Resulta muy doloroso, cada vez y cuando, saber que alguien muere por negligencia al conducir. Y resulta molesto que la gente se enoje por recordarle que hay algo que se llama ley y que es obligación de todos cumplirla, por la seguridad de todos.