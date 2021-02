Con bastón yo sí iré a votar

Dada mi edad no ha sido una decisión sin reparos. Debo contribuir con un grano de arena a que mi país no sea considerado inviable, al igual que México. Me mueve una voz de alerta: el asesinato, por sicarios, de Efraín Ruales, presentador de Tv.De acuerdo a las encuestas 3 de los 16 candidatos a la Presidencia, tendrán los votos que se requieren para que dos de ellos lleguen a la segunda vuelta. Me sumo a quienes no se resignan a tal premonición.

A los banqueros les guía la codicia. De ahí que presentarse como ex banquero resulta conveniente. Que en plena pandemia, en momentos en que la catástrofe económica afecta a la inmensa mayoría, los bancos ecuatorianos hayan incrementado sus utilidades, da la medida de que aquellos intereses y la suerte del país no van por el mismo camino. Fueron los ‘banqueros corruptos’ los que iniciaron en Ecuador los atracos más cuantiosos que recuerda la memoria nacional. Uno de ellos, ministro de Economía en el gobierno de Roldós, recibió el apoyo público de un dirigente político que se consideraba dueño del país y se decía socialcristiano.



USD 1 000 a ser entregados a un millón de familias pobres (en total mil millones de dólares) es lo que ofrece otro de los candidatos posibles a la segunda vuelta. ¿Otro préstamo de aquellos que concluirán por asfixiarnos? ¿Dólares provenientes de Suiza? No puedo evitar referirme a México. El PRI (Partido Revolucionario Institucional) se mantuvo en el poder durante 75 años. Se institucionalizó ‘la mordida’. De todos los negocios del Estado, como la venta de petróleo, un porcentaje importante pasaba a engrosar las arcas del Partido. Los cuantiosos recursos compraban voluntades, ablandaban resistencias, los candidatos del PRI ganaban elecciones. ¿Se le habrá ocurrido a Correa repetir en Ecuador lo que pasó en México? ¿ Los USD 1 000 millones nos llegarán provenientes de los bancos suizos? En cuanto a enigmas toda hipótesis explicativa es pertinente.



El tercero, con menos probabilidades de llegar a la segunda vuelta, me desconcierta. No se ha percatado que hoy por hoy una pequeña tableta contiene más principios activos que costales de plantas medicinales. No se halla al tanto que son miles de ecuatorianos los que llevan apellidos quichuas o puruhuayes o panzaleos, que han llegado a ser médicos, abogados, ingenieros, investigadores científicos, dirigentes de empresas prósperas, rectores de universidades, etc. y que hace fechas no hablan los idiomas ancestrales. Es el abanderado del libre ingreso a las universidades al igual que el ex banquero. ¡Qué espanto! También es el que más se opone a la minería metálica, aquella de la que viven los peruanos, chilenos y bolivianos.Mi voto no será para ellos. Me atrae el candidato de la democracia liberal, el de la concertación de los honestos. Tengo derecho a opinar.