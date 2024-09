La reforma al artículo 5 de la Constitución es absolutamente necesaria, porque “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras” es parte del sesgo ideológico del mamotreto de Montecristi, lo cual es contrario a la naturaleza de una carta fundamental. Me explico: las constituciones que se dan los pueblos deben contener los principios y normas que adoptan para regular su existencia y vida en común. Por tanto, han de ser suficientemente flexibles para que en ella quepan los diferentes modos de pensar de sus ciudadanos. Gobiernos democráticos de derecha, centro e izquierda han de actuar según su ideología, pero siempre en el marco constitucional. Si esta está diseñada solamente para albergar a gobiernos de determinada tendencia, se desnaturaliza su propósito.

Así ocurre en varios países europeos, cómo en España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y muchos otros. Allí se suceden gobiernos de diferentes tendencias que ejecutan programas según su ideología, sin necesidad de modificar su carta fundamental. Lo mismo ocurre en América y Asia. Estados Unidos, Japón, Canadá, Brasil, Argentina, Costa Rica, para citar algunos.

De manera que eliminar la prohibición constitucional de bases militares es indispensable. Que quede claro que eso no significa que al otro día se abrirán bases en Ecuador. Cada gobierno, según su ideología, evaluará su conveniencia y acordará con el país de origen las condiciones para su establecimiento. Y que no se recurra al zozo argumento de pérdida de la soberanía. Primero porque establecer o no las bases es un acto soberano de cada país. Y, segundo, porque actualmente la soberanía se ha perdido en favor del narco y la delincuencia.

Sobre el financiamiento estatal de los partidos políticos, el Ecuador no puede seguir jugando el triste papel de alcahuete. 280 partidos o movimientos son una memez. Todos deberán reinscribirse en el CNE actualizando su ideario, plan de gobierno y nómina de afiliados. Se eliminarán los alcahuetes adherentes. Y el Consejo Electoral, ya es hora de que ejerza un control estricto de la identidad de los afiliados (sin nóminas compradas o alquiladas) y del financiamiento que reciban de los sectores privados. Habrá confirmación del donante y su identidad, prohibición para algunos sujetos, como compañías extranjeras y quienes contraten con el Estado, así como límite máximo de cada aporte.

Basta de que los intereses de las mafias y politicastros de alquiler estén por encima de los derechos de los ciudadanos.