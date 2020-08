En los tiempos de gloria de EE.UU. se decía que sus elecciones presidenciales eran tan importantes para el mundo que todos debíamos poder votar en ellas e influir en el resultado. Habría sido bueno: aunque para la izquierda criolla el imperialismo yanky era siempre uno y el mismo, había una gran diferencia entre el demócrata Jimmy Carter, que firmó la devolución del canal a Panamá y miró con buenos ojos el derrocamiento de Somoza, y el republicano Ronald Reagan, quien auspició la guerra de baja intensidad contra el sandinismo (cuando todavía era revolucionario), ocupó Grenada y respaldó la invasión inglesa de las Malvinas.

Hoy la decisión es más grave aun pues está en juego el propio sistema democrático norteamericano y la posibilidad de que, trampas mediante, como el boicot a los Correos y el renovado apoyo de los hackers rusos, Trump logre su reelección e imponga un sistema autoritario con tintes fascistas y tropas en la calle. Que nunca el triunfo del Partido Demócrata ha importado tanto para el futuro de EE.UU. porque nunca hubo “un presidente republicano tan profundamente amoral, radicalmente corrupto y categóricamente incompetente como el que busca seguir cuatro años más”, escribe Frank Bruni en el NYT.



Una vergüenza para la democracia más antigua del mundo pues esas características solían ser atribuidas a los tiranuelos de las Banana Republics. Por ello, muchos de los discursos pronunciados en la convención demócrata apuntaron a desnudar las fallas de Trump, cuya única virtud ha sido unificar en su contra a las diversas tendencias de oposición, desde republicanos críticos como el general Colin Powell hasta la izquierda ‘socialista’ encabezada por Bernie Sanders. En una intervención demoledora, Barack Obama llegó a afirmar que el actual mandatario es una amenaza para la democracia y sería capaz de romperla con tal de mantenerse en el poder.



Acá no nos quedamos atrás: pasando de ‘la Banana Republic a la No República’ para citar el título de la chulla obra de Correa, éste y Bucaram pretenden usar la inmunidad de las candidaturas para eludir a la justicia. Si el país acepta semejante barbaridad, el proceso electoral perderá cualquier atisbo de legitimidad y bien podrían completar la papeleta Daniel Salcedo o la sentenciada María de los Ángeles Duarte que sigue manchando la sagrada institución del asilo político con la venia de la Argentina de Cristina, maestra en el arte de burlarse de la justicia.



Coda: ¿Qué pasó con el grillete que pertenece al Estado ecuatoriano? Si ingresó con el artefacto puesto, cabe preguntar si la Embajada ya lo mandó a devolver o si irá a parar a alguna cachinería pues unos sueltos extras no le vendrían mal a la señora Duarte, quien pagó cero de impuesto a la renta el año 2006, igual que Ricardo Patiño, antes de que ambos se sacaran la lotería.