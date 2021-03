Balotaje con vía despejada

Una vez que el TCE negó, el domingo último, el recurso de impugnación interpuesto por Yaku Pérez, candidato presidencial de Pachakutik, se allanó el camino y se normalizó el cronograma, elaborado por el mencionado organismo conjuntamente con el CNE, para el proceso que culminará en las urnas el 11 de abril, con la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.

En la impugnación que interpuso el representante del indigenado ante el Tribunal Contencioso Electoral acusaba de supuesto fraude y exigía la revisión de miles de actas, pero dicho organismo consideró que “las características de las pruebas presentadas impiden que se cuente con elementos probatorios” y declaró refrendada la proclamación de los resultados preliminares que hizo el Consejo Nacional Electoral, según los cuales pasan a la segunda vuelta Andrés Arauz, de UNES y Guillermo Lasso, de CREO-PSC.



Yaku, quien anteriormente decía que acatará la resolución, ahora no admite su eliminación del balotaje y la califica de “deplorable, atentatoria contra la voluntad popular y que hiere a la democracia del Ecuador” y, al unísono con los dirigentes indígenas, anunciaron que solicitarán la ampliación del dictamen, lo que no implica cambio de la sentencia y, aunque es extemporáneo, que recurrirán a otras instancias, inclusive internacionales, o sea “patadas de ahogado”.



Lo cierto es que el martes 16 se inició oficialmente la campaña entre los finalistas y mañana, domingo, se llevará a cabo el debate entre los dos presidenciables, como dispone el Código de la Democracia y es de esperar que esta vez presenten sus respectivos programas de gobierno y no sea tan sólo una competencia de ofertas generosas y derroche, muchas de ellas utópicas, que obnubilan a los votantes ingenuos.



Aunque se afirma que los sufragios no son endosables y los jerarcas de Pachakutik no aceptan su marginación del balotaje, exhortaron a sus adeptos que voten nulo en esta fase, pero los finalistas Lasso y Arauz se hallan empeñados en captar esos sufragios, más los que obtuvo el representante de la Izquierda Democrática, que alcanzó resultado sorpresivo, y los nulos, en blanco y de los numerosos ausentes de la primera vuelta, ya que los demás aspirantes al solio de Carondelet tan sólo hicieron el papel de “chimbadores”, como se los denomina en argot coloquial, pues, demostraron que carecen de respaldo popular.



Varios de los candidatos sin carisma tendrán que poner las barbas en remojo, pues, la ley establece que quienes no alcancen un mínimo determinado de votos en dos contiendas tienen que restituir parte del dinero que recibieron del Fondo de Promoción y los respectivos partidos y movimientos serán eliminados del registro del CNE, medida que bien aplicada servirá para frenar la proliferación de tiendas políticas, que en varios casos parecen empresas electoreras al servicio de oportunistas, como ocurrió esta vez.