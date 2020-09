En el siglo VIII a. C., Hesíodo (poeta heleno) afirmaba que “cuando el lucro hace perder la cabeza a los hombres y la falta de escrúpulos oprime la honradez, un castigo divino arruina la casa de un hombre semejante”. La avaricia es una “pleonexia”, deseo insaciable de tener más, el cual transmutado al plano sicológico es un trastorno identificado con el llamado Síndrome de Diógenes, que sufre la persona quien al considerarse en situación de pobreza acumula bienes al extremo de la insalubridad.

Ya en el siglo XX, S. Freud en su obra El Carácter y el Erotismo Anal relaciona el dinero y la avaricia con las heces y la constipación. Para el papa Francisco, el dinero es el excremento del diablo; en concordancia con ello asevera que –el dinero– enferma el pensamiento en forma tal que cuando su apetencia adquiere visos de avaricia, da origen a envidias, maledicencias y conflictos entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad. En el campo literario, encontramos una obra maestra de la Comédie-Française en El Avaro de Moliere, representado por Harpagón, personaje capaz de traicionar a sus propios hijos para proteger su cofre de monedas de oro. En la música tenemos El Rey de Oros (Nada, Festival de San Remo 1972): “No quiero ya un rey de oros/ el oro no compra todo/ quiero encontrar un amor/ que sepa darme calor”.



Para la filosofía clásica (Platón), la codicia como sinónimo de avaricia es la gran enfermedad moral de la polis… una patología asociada al ansia sin límites de bienes materiales. Esta “patología” la concibe I. Kant como el talante del avaro, que no piensa en el placer que va a disfrutar –al gastar en algo– sino en cómo será su estado de ánimo después de que lo haya disfrutado. Agrega Kant que el avaro se auto-engaña, transfiriendo constantemente a la esperanza el disfrute de su vida, en tanto abandona el mundo “como un pobre estúpido” que ni se ha enterado de haber vivido. J. de la Bruyère, moralista francés, nos ofrece una frase profunda para pensarla: “El avaro gasta el día de su muerte más que en diez años de existencia, y su heredero en diez meses más de lo que él gastó a lo largo de su vida”. Es el caso de quien quiere ser el más rico de la necrópolis.



Las distintas consideraciones expuestas traspalémoslas a la sociedad. Los sectores incapaces de “deferir su oro” son Harpagones que se traicionan a sí mismos, dando lugar a colectividades en que prevalece la “avaricia social”. El momento en que ésta –avaricia social– se manifiesta bajo justificaciones artificiosas se convierte en una neurosis obsesiva. Por el contrario, cuando la sociedad toma debida conciencia de la imperiosa necesidad de “compartir el bienestar” tanto material como afectivo, nos encontramos ante un consorcio humano en que impera la justicia, la solidaridad y la armonía. Solo así podemos evitar reacciones y trastornos sociales que resquebrajan el buen vivir.



Una sociedad avara es aquella en que los sectores “pudientes” son incapaces de auxiliar a los “necesitados”. Se abstienen de hacerlo no solo por mezquindad sino dominados por su insolvencia ética que les impide ver al dinero como desnudo medio, apreciándolo inmoralmente como un fin en sí mismo.